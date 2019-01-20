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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 977797789779978097819782>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:12

  wig написав:
  MASolomko написав:На Android выкатили 2 обновы сегодня. Актуальная 1.6.4

Точно, по горячим следам прилетела еще одна обнова, но... кредлимит уже тю-тю. что делать?

Мстить. ;). Обязательно заказать физическую карту на НП. Потом закрыть. Подождать 45 дней. Подать заявку повторно. В случае нулевого лимита - повторить. Не умеют делать все зорошо и соазу - пусть тренируются на отправке карт новой почтой с оплатой ее услуг ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:12

Re: Альфа-Банк

wig, если карту оформили без кредитного лимита или выдали с нулевым лимитом, то по ней лимит уже не дадут :(

  Flamingo написав:
  wig написав:
  MASolomko написав:Потом закрыть. Подождать 45 дней. Подать заявку повторно. В случае нулевого лимита - повторить.
По этой карте нет такого требования в 45 дней.
И ящера даст оформить (хоть кредитного, хоть дебетового) при наличии предложения от банка!
Востаннє редагувалось MASolomko в Чет 16 вер, 2021 12:16, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:15

  MASolomko написав:wig, если карту оформили без кредитного лимита или выдали с нулевым лимитом, то по ней лимит уже не дадут :(

Учитывая массовость сбоев, что подтверждается и срочным выпуском патча для "новой" версии SS. Может, будет решение от Банка?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:18

Re: Альфа-Банк

  wig написав:Учитывая массовость сбоев, что подтверждается и срочным выпуском патча для "новой" версии SS. Может, будет решение от Банка?

Так сбои скорее касались не установки размера лимита.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:18

  MASolomko написав:По этой карте нет такого требования в 45 дней.
И ящера даст оформить (хоть кредитного, хоть дебетового) при наличии предложения от банка!

То есть, можно по дороге домой зайти в родное отделение, закрыть, а завтра уже оформить Хам.она в исправленной версии Сенса?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:20

  ingtrans написав:
  wig написав:Учитывая массовость сбоев, что подтверждается и срочным выпуском патча для "новой" версии SS. Может, будет решение от Банка?

Так сбои скорее касались не установки размера лимита.

У меня 10 раз написало "что-то пошло не так", даже пока я вообще ничего не делал. Страшно подумать, сколько было сбоев при попытке определить лимит.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:22

  wig написав:
  MASolomko написав:На Android выкатили 2 обновы сегодня. Актуальная 1.6.4

Точно, по горячим следам прилетела еще одна обнова, но... кредлимит уже тю-тю. что делать?


Оформил и себе только что хамелеона, лимит не дали. Может потому что уже есть 2 кред карты с большими лимитами, может потому что уже выбрано лимита больше 100 тыс. Посмотрим может позже увеличат, без лимита смысла в этой карте не особо много при имеющейся пакетной дебетной карте.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:23

Re: Альфа-Банк

  wig написав:У меня 10 раз написало "что-то пошло не так", даже пока я вообще ничего не делал.

Но так писало и в других местах, не связанных с открытием карты.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:23

Re: Альфа-Банк

wig, закрыть можно через чат или контакт-центр. А проверить возможность оформить с кредитным лимитом можно на одном из этих экранов
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 6229124754

А так по ящеру поддержка явно плавает.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:27

  MASolomko написав:wig, закрыть можно через чат или контакт-центр. А проверить возможность оформить с кредитным лимитом можно на одном из этих экранов
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 6229124754

Вопрос не столько, как закрыть, а можно ли будет на следующий день открыть по новой?
wig
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