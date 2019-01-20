Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:12
wig написав: MASolomko написав:
На Android выкатили 2 обновы сегодня. Актуальная 1.6.4
Точно, по горячим следам прилетела еще одна обнова, но... кредлимит уже тю-тю. что делать?
Мстить.
. Обязательно заказать физическую карту на НП. Потом закрыть. Подождать 45 дней. Подать заявку повторно. В случае нулевого лимита - повторить. Не умеют делать все зорошо и соазу - пусть тренируются на отправке карт новой почтой с оплатой ее услуг
Flamingo
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:12
wig, если карту оформили без кредитного лимита или выдали с нулевым лимитом, то по ней лимит уже не дадут
По этой карте нет такого требования в 45 дней.
И ящера даст оформить (хоть кредитного, хоть дебетового) при наличии предложения от банка!
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MASolomko
в Чет 16 вер, 2021 12:16, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:18
wig написав:
Учитывая массовость сбоев, что подтверждается и срочным выпуском патча для "новой" версии SS. Может, будет решение от Банка?
Так сбои скорее касались не установки размера лимита.
ingtrans
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:18
MASolomko написав:
По этой карте нет такого требования в 45 дней.
И ящера даст оформить (хоть кредитного, хоть дебетового) при наличии предложения от банка!
То есть, можно по дороге домой зайти в родное отделение, закрыть, а завтра уже оформить Хам.она в исправленной версии Сенса?
wig
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:20
ingtrans написав: wig написав:
Учитывая массовость сбоев, что подтверждается и срочным выпуском патча для "новой" версии SS. Может, будет решение от Банка?
Так сбои скорее касались не установки размера лимита.
У меня 10 раз написало "что-то пошло не так", даже пока я вообще ничего не делал. Страшно подумать, сколько было сбоев при попытке определить лимит.
wig
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:22
wig написав: MASolomko написав:
На Android выкатили 2 обновы сегодня. Актуальная 1.6.4
Точно, по горячим следам прилетела еще одна обнова, но... кредлимит уже тю-тю. что делать?
Оформил и себе только что хамелеона, лимит не дали. Может потому что уже есть 2 кред карты с большими лимитами, может потому что уже выбрано лимита больше 100 тыс. Посмотрим может позже увеличат, без лимита смысла в этой карте не особо много при имеющейся пакетной дебетной карте.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:23
wig написав:
У меня 10 раз написало "что-то пошло не так", даже пока я вообще ничего не делал.
Но так писало и в других местах, не связанных с открытием карты.
ingtrans
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:23
wig, закрыть можно через чат или контакт-центр. А проверить возможность оформить с кредитным лимитом можно на одном из этих экранов
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 6229124754
А так по ящеру поддержка явно плавает.
MASolomko
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:27
Вопрос не столько, как закрыть, а можно ли будет на следующий день открыть по новой?
wig
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