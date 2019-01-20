Додано: Чет 16 вер, 2021 12:49

ingtrans написав: M-Audio написав: Но больше всего мне интересно, как этот неупакованный багаж доносят до аэропорта? Россыпью по карманам и в авоське? Но больше всего мне интересно, как этот неупакованный багаж доносят до аэропорта? Россыпью по карманам и в авоське?

Вы как будто не знаете, что такое упаковка багажа. Это же не упаковка в чемодан, а упаковка уже упакованного чемодана в пленку. Как бы помогает сохранить чистоту и целостность чемодана. Я, правда, не пакую в аэропорту - купил тканевые чехлы, которые и одеваю на чемоданы. Вы как будто не знаете, что такое упаковка багажа. Это же не упаковка в чемодан, а упаковка уже упакованного чемодана в пленку.Как бы помогает сохранить чистоту и целостность чемодана. Я, правда, не пакую в аэропорту - купил тканевые чехлы, которые и одеваю на чемоданы.

А я и правда не знал, что это происходит именно так. Вот как-то не приходило в голову, что это может быть востребованной услугой. Я иногда по прибытии получал багаж, завёрнутый в плёнку, но не просил этого делать, и тем более не платил за это.