RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 97789779978097819782>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:29

  antey718 написав:Посмотрим может позже увеличат, без лимита смысла в этой карте не особо много при имеющейся пакетной дебетной карте.

Смысл есть, даже без лимита, т.к. на пакетной дебетной нет процентов на остаток, зато присутствует абонка.
Но, конечно, лучше с лимитом. Столько рекламы, а, по итогу - пшик.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4888
З нами з: 06.01.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:31

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:wig, закрыть можно через чат или контакт-центр. А проверить возможность оформить с кредитным лимитом можно на одном из этих экранов
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 6229124754

А так по ящеру поддержка явно плавает.
У них до сих пор ДПА Державна податкова администрация, которой уже нет лет 10. Хоть бы сайт Кабмина посмотрели.
lel
 
Повідомлень: 3005
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1046 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:32

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:А проверить возможность оформить с кредитным лимитом можно на одном из этих экранов

Кредитный лимит виден на том экране в п. 3 справа, который выводится еще собственно до заказа карты. Соответственно те, кто еще не открыл и в п. 3 увидит экран, который слева, лимит, похоже, не получит, и особого смысла открывать карту не будет.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3022
З нами з: 31.07.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:35

  lel написав:
MASolomko написав:wig, закрыть можно через чат или контакт-центр. А проверить возможность оформить с кредитным лимитом можно на одном из этих экранов
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 6229124754

А так по ящеру поддержка явно плавает.
У них до сих пор ДПА Державна податкова администрация, которой уже нет лет 10. Хоть бы сайт Кабмина посмотрели.


ДПС тоже такая себе ассоциация :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2481
З нами з: 27.09.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:49

  ingtrans написав:
  M-Audio написав:Но больше всего мне интересно, как этот неупакованный багаж доносят до аэропорта? Россыпью по карманам и в авоське?

Вы как будто не знаете, что такое упаковка багажа. Это же не упаковка в чемодан, а упаковка уже упакованного чемодана в пленку. :) Как бы помогает сохранить чистоту и целостность чемодана. Я, правда, не пакую в аэропорту - купил тканевые чехлы, которые и одеваю на чемоданы.

А я и правда не знал, что это происходит именно так. Вот как-то не приходило в голову, что это может быть востребованной услугой. Я иногда по прибытии получал багаж, завёрнутый в плёнку, но не просил этого делать, и тем более не платил за это.
M-Audio
 
Повідомлень: 2390
З нами з: 23.03.11
Подякував: 435 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:50

  ingtrans написав:в течение 30 минут после оформления хамелеона мне предложили повысить кредитный лимит в одном банке

В каком, интересно :shock:
Bosstone
 
Повідомлень: 1974
З нами з: 21.04.10
Подякував: 700 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:52

  Bosstone написав:
  ingtrans написав:в течение 30 минут после оформления хамелеона мне предложили повысить кредитный лимит в одном банке

В каком, интересно :shock:

В Привате, но мне там не надо.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3022
З нами з: 31.07.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:54

  archvile написав:Я вот заметил, что когда на карту Альфы переводишь с Моно (p2p), то с недавнего времени "Дата операции" и "Дата проводки" в МАБ сразу одинаковые. Раньше там было "Блокування" до проводки. Значит ли это, что Альфа не требует "отлеживания" денег до проводки?

Думаю, зависит от способа р2р-перевода
Bosstone
 
Повідомлень: 1974
З нами з: 21.04.10
Подякував: 700 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:56

  Faceless написав:
  Striker написав:1. Если у меня 3 кредитки, то Хамелеон светит только без кредлимита?
2. Можно ли как-то закрыть лишнюю кредитку (Red Cash :cry:) через перс. мена (вумен) или через чат?

У меня 3 кредитки, Хамелеон с лимитом

Подтверждаю! Только что оформил Хамелеон с лимитом 22.5к, ровно такой же лимит на Red Cash. :)
4 кредитки в Альфе это реально. На Максимум 2.0 лимит 54к и на Red 7.7к.

Зображення
Востаннє редагувалось Striker в Чет 16 вер, 2021 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2303
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1810 раз.
Подякували: 3164 раз.
 
Профіль
23
11
22
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:01

  Striker написав:
  Faceless написав:
  Striker написав:1. Если у меня 3 кредитки, то Хамелеон светит только без кредлимита?
2. Можно ли как-то закрыть лишнюю кредитку (Red Cash :cry:) через перс. мена (вумен) или через чат?

У меня 3 кредитки, Хамелеон с лимитом

Подтверждаю! Только что оформил Хамелеон с лимитом 22.5к, ровно такой же лимит на Red Cash. :)
4 кредитки в Альфе это реально. На Максимум 2.0 лимит 54к и на Red 7.7к.


У Вас 4 кредитки с ненулевым лимитом?
Kevin
 
Повідомлень: 500
З нами з: 24.09.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 97789779978097819782>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Kevin, Vorlon, wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 69, 70, 71
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
705 524704
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 10:12
joik
Идея Банк 1 ... 1986, 1987, 1988
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19879 2968353
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 09:29
Vorlon
Райффайзен Банк 1 ... 829, 830, 831
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8308 1998281
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 09:22
nickvp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.