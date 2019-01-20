|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:29
antey718 написав:
Посмотрим может позже увеличат, без лимита смысла в этой карте не особо много при имеющейся пакетной дебетной карте.
Смысл есть, даже без лимита, т.к. на пакетной дебетной нет процентов на остаток, зато присутствует абонка.
Но, конечно, лучше с лимитом. Столько рекламы, а, по итогу - пшик.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4888
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:31
У них до сих пор ДПА Державна податкова администрация, которой уже нет лет 10. Хоть бы сайт Кабмина посмотрели.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3005
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1046 раз.
- Подякували: 338 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:32
MASolomko написав:
А проверить возможность оформить с кредитным лимитом можно на одном из этих экранов
Кредитный лимит виден на том экране в п. 3 справа, который выводится еще собственно до заказа карты. Соответственно те, кто еще не открыл и в п. 3 увидит экран, который слева, лимит, похоже, не получит, и особого смысла открывать карту не будет.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3022
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 424 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:35
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2481
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:49
ingtrans написав: M-Audio написав:
Но больше всего мне интересно, как этот неупакованный багаж доносят до аэропорта? Россыпью по карманам и в авоське?
Вы как будто не знаете, что такое упаковка багажа. Это же не упаковка в чемодан, а упаковка уже упакованного чемодана в пленку.
Как бы помогает сохранить чистоту и целостность чемодана. Я, правда, не пакую в аэропорту - купил тканевые чехлы, которые и одеваю на чемоданы.
А я и правда не знал, что это происходит именно так. Вот как-то не приходило в голову, что это может быть востребованной услугой. Я иногда по прибытии получал багаж, завёрнутый в плёнку, но не просил этого делать, и тем более не платил за это.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2390
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 358 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:50
ingtrans написав:
в течение 30 минут после оформления хамелеона мне предложили повысить кредитный лимит в одном банке
В каком, интересно
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1974
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 700 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:54
archvile написав:
Я вот заметил, что когда на карту Альфы переводишь с Моно (p2p), то с недавнего времени "Дата операции" и "Дата проводки" в МАБ сразу одинаковые. Раньше там было "Блокування" до проводки. Значит ли это, что Альфа не требует "отлеживания" денег до проводки?
Думаю, зависит от способа р2р-перевода
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1974
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 700 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:56
Faceless написав: Striker написав:
1. Если у меня 3 кредитки, то Хамелеон светит только без кредлимита?
2. Можно ли как-то закрыть лишнюю кредитку (Red Cash
) через перс. мена (вумен) или через чат?
У меня 3 кредитки, Хамелеон с лимитом
Подтверждаю! Только что оформил Хамелеон с лимитом 22.5к, ровно такой же лимит на Red Cash.
4 кредитки в Альфе это реально. На Максимум 2.0 лимит 54к и на Red 7.7к.
Востаннє редагувалось Striker
в Чет 16 вер, 2021 13:01, всього редагувалось 1 раз.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 2303
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 1810 раз.
- Подякували: 3164 раз.
-
- Профіль
-
23
11
22
Додано: Чет 16 вер, 2021 13:01
Striker написав: Faceless написав: Striker написав:
1. Если у меня 3 кредитки, то Хамелеон светит только без кредлимита?
2. Можно ли как-то закрыть лишнюю кредитку (Red Cash
) через перс. мена (вумен) или через чат?
У меня 3 кредитки, Хамелеон с лимитом
Подтверждаю! Только что оформил Хамелеон с лимитом 22.5к, ровно такой же лимит на Red Cash.
4 кредитки в Альфе это реально. На Максимум 2.0 лимит 54к и на Red 7.7к.
У Вас 4 кредитки с ненулевым лимитом?
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 500
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|705
|524704
|
Чет 16 вер, 2021 10:12
joik
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19879
|2968353
|
|
|8308
|1998281
|
|