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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9779978097819782>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:03

  Kevin написав:У Вас 4 кредитки с ненулевым лимитом?

Да.
  Vorlon написав:Интересно - были ли запросы в БКИ? Лично я досрочно гашу в этом месяце все свои кредитки - готовлюсь, так сказать :)

У меня платная годовая подписка в УБКИ, не было запроса, в приложении сразу предложили лимит. Похоже на то, что для старых клиентов у Альфы свой предварительный скоринг.
И у меня на 2-х кредитках немало минусов с рассрочками, вряд ли погашение кредиток на что-то влияет.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 16 вер, 2021 13:14, всього редагувалось 2 разів.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:05

ingtrans
Інфо про оформлення тягнеться з УБКІ :) Можливо конкуренти бояться втратити вас назавжди після оформлення рахунку у нас, тому з останніх сил хочуть вас утримати та надають більші ліміти :D
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:09

Re: Альфа-Банк

  Kevin написав:У Вас 4 кредитки с ненулевым лимитом?

У меня тоже. Причем немаленькими
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:14

Alfa_Bank Скажіть будь-ласка, якщо на карті кредитний ліміт 0, то на неї буде нараховуватися звичайний кешбек чи збільшений в 1.5 рази?
archvile
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:20

Вот полдня принимаю решение оформлять Хамелеон или нет? В Сенсе уже висит кредитный лимит 30 000грн, только тапай! Имею Ред и Максимум со своими плюсами владения для меня. А по Хамелеону, явной выгоды нету, каждый месяц плати 10% от задолжености, всю кредитку загрузить сразу же и платить до искончания задолжености тоже такое себе удовольствие, кешбек по продутках в Альфы низкий, по АЗС есть более выгодые варианты, по коммунальных Альфа проигрывает ПУМБ. Лаунжами не пользуюсь. Снятие кредитных и нала все платное. Где этот плюс владеть картой?
А так да, информационный вброс красочный, карта вострит воображение, реклама на высшем уровне.
joik
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:20

  Alfa_Bank написав:ingtrans
Інфо про оформлення тягнеться з УБКІ :) Можливо конкуренти бояться втратити вас назавжди після оформлення рахунку у нас, тому з останніх сил хочуть вас утримати та надають більші ліміти :D

Честно говоря глядя на то как ваш банк налил лимит по хам.ону мне и моей супруге - реально задумался о переносе активного сотрудничества в другие банки. Для начала сниму с фаст карда наличными те ннсколько сотен евро которые планировал использовать в ближайшую поездку в Испании и переложу их в другой более лояльный банк. Ну и карта Рэд (моя) и Максимум 2.0 (супруги) отправлются на полку. Буду гасить там только рассрочки. Покупок на вывод орехов после получения супербонуса в октябре уже достаточно. А там посмотрим на алкино поведение ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:22

  archvile написав:Alfa_Bank Скажіть будь-ласка, якщо на карті кредитний ліміт 0, то на неї буде нараховуватися звичайний кешбек чи збільшений в 1.5 рази?

Будет повышенный. В орехах пишут так *маркетплейсы 3% за оплату кредиткой или хам.оном и 2% дебеткой". То есть хам.он не важно какой идет по повышеному %% по крайней мере пока. Но могут и переиграть :(
Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 16 вер, 2021 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:25

Alfa_Bank
Подскажите, а как будет с рассрочками, если сделать покупку с Хамелеона от 500 грн и оформить рассрочку. Как тогда будет считаться ОМП 10%, если будут только одни рассрочки?
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:25

  Flamingo написав:Будет повышенный. В орехах пишут так *маркетплейсы 3% за оплату кредиткой или хам.оном


Так, ви праві - мені це підтвердили і на сторінці банку у фейсбуці.
Востаннє редагувалось archvile в Чет 16 вер, 2021 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:25

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:А там посмотрим на алкино поведение

Выглядит как шантаж :)
ingtrans
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