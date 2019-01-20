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Альфа-Банк
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Додано: Чет 16 вер, 2021 13:03
Kevin написав:
У Вас 4 кредитки с ненулевым лимитом?
Да.
Vorlon написав:
Интересно - были ли запросы в БКИ? Лично я досрочно гашу в этом месяце все свои кредитки - готовлюсь, так сказать
У меня платная годовая подписка в УБКИ, не было запроса, в приложении сразу предложили лимит. Похоже на то, что для старых клиентов у Альфы свой предварительный скоринг.
И у меня на 2-х кредитках немало минусов с рассрочками, вряд ли погашение кредиток на что-то влияет.
Востаннє редагувалось Striker
в Чет 16 вер, 2021 13:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 13:05
ingtrans
Інфо про оформлення тягнеться з УБКІ
Можливо конкуренти бояться втратити вас назавжди після оформлення рахунку у нас, тому з останніх сил хочуть вас утримати та надають більші ліміти
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Додано: Чет 16 вер, 2021 13:09
Kevin написав:
У Вас 4 кредитки с ненулевым лимитом?
У меня тоже. Причем немаленькими
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Додано: Чет 16 вер, 2021 13:14
Alfa_Bank Скажіть будь-ласка, якщо на карті кредитний ліміт 0, то на неї буде нараховуватися звичайний кешбек чи збільшений в 1.5 рази?
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Додано: Чет 16 вер, 2021 13:20
Вот полдня принимаю решение оформлять Хамелеон или нет? В Сенсе уже висит кредитный лимит 30 000грн, только тапай! Имею Ред и Максимум со своими плюсами владения для меня. А по Хамелеону, явной выгоды нету, каждый месяц плати 10% от задолжености, всю кредитку загрузить сразу же и платить до искончания задолжености тоже такое себе удовольствие, кешбек по продутках в Альфы низкий, по АЗС есть более выгодые варианты, по коммунальных Альфа проигрывает ПУМБ. Лаунжами не пользуюсь. Снятие кредитных и нала все платное. Где этот плюс владеть картой?
А так да, информационный вброс красочный, карта вострит воображение, реклама на высшем уровне.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 13:22
archvile написав:Alfa_Bank
Скажіть будь-ласка, якщо на карті кредитний ліміт 0, то на неї буде нараховуватися звичайний кешбек чи збільшений в 1.5 рази?
Будет повышенный. В орехах пишут так *маркетплейсы 3% за оплату кредиткой или хам.оном и 2% дебеткой". То есть хам.он не важно какой идет по повышеному %% по крайней мере пока. Но могут и переиграть
Востаннє редагувалось Flamingo
в Чет 16 вер, 2021 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 13:25
Alfa_Bank
Подскажите, а как будет с рассрочками, если сделать покупку с Хамелеона от 500 грн и оформить рассрочку. Как тогда будет считаться ОМП 10%, если будут только одни рассрочки?
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Додано: Чет 16 вер, 2021 13:25
Flamingo написав:
Будет повышенный. В орехах пишут так *маркетплейсы 3% за оплату кредиткой или хам.оном
Так, ви праві - мені це підтвердили і на сторінці банку у фейсбуці.
Востаннє редагувалось archvile
в Чет 16 вер, 2021 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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