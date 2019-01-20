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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 13:30
ingtrans написав: Flamingo написав:
А там посмотрим на алкино поведение
Выглядит как шантаж
Отнюдь. Чем тут можно шантажировать? Представитель решить вопрос с наливом лимита все равно не сможет. Просто тот представитель отвечая вам так бравировал в отношении других банков, которые якобы пытаются кого-то удержать всеми силами. Вот я своим ответоим и предложил Альфе по этому поводу посмотреть в зеркало на саму себя
в том же контексте . Банков на рынке к счастью не мало - на мой век хватит.
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Flamingo
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Додано: Чет 16 вер, 2021 13:40
Flamingo написав:
Представитель решить вопрос с наливом лимита все равно не сможет
Если клиент, действительно, ненадежен - не сможет.
Но, есть большое подозрение, что все кто сегодня утром остались без лимита - жертвы технического сбоя в SS-App. А эту проблему Банк исправить в состоянии.
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wig
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Додано: Чет 16 вер, 2021 13:56
wig написав: Flamingo написав:
Представитель решить вопрос с наливом лимита все равно не сможет
Если клиент, действительно, ненадежен - не сможет.
Но, есть большое подозрение, что все кто сегодня утром остались без лимита - жертвы технического сбоя в SS-App. А эту проблему Банк исправить в состоянии.
Не понимаю почему вы так решили. Офпред ни словом не обмолвился что не предоставление лимита было как то связано со сбоями. В то время как нам с вами лимит не дали - другим людям давали. До второй обновы. Сужу по отзывам тут и на красном. Поэтому вангую что вторая обнова не касалась лимитов, а просто устраняла кучу багов о которых тут писали с появление ошибок. Опять таки если нам с вами дали хам.она с нулем - это уже прописано в истории вашей карты - налить туда альфа уже не сможет. То есть только переоткрытие. Я не верю в то что вдруг "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете" и алла станет раздавать лимиты тем кому их не дала ранее. Скорее всего если вам лимит реально необходим вам теперь нужно будет терпеливо долбить эту стену. Но буду рад ошибится если вдруг хотя бы по вам Алла пересмотрит свое решение.
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Flamingo
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Додано: Чет 16 вер, 2021 13:58
joik написав:
Вот полдня принимаю решение оформлять Хамелеон или нет? В Сенсе уже висит кредитный лимит 30 000грн, только тапай! Имею Ред и Максимум со своими плюсами владения для меня. А по Хамелеону, явной выгоды нету, каждый месяц плати 10% от задолжености, всю кредитку загрузить сразу же и платить до искончания задолжености тоже такое себе удовольствие, кешбек по продутках в Альфы низкий, по АЗС есть более выгодые варианты, по коммунальных Альфа проигрывает ПУМБ. Лаунжами не пользуюсь. Снятие кредитных и нала все платное. Где этот плюс владеть картой?
А так да, информационный вброс красочный, карта вострит воображение, реклама на высшем уровне.
Карта ж есть не просит, то в чем проблема тогда
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Faceless
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Додано: Чет 16 вер, 2021 14:02
Alfa_Bank написав: wig написав:
А чего хамелеон без лимит добавился? Это уже все, или подтянется потом?
Тепер дебетова карта, ліміт вже не буде встановлюватись
1. Знакомая сегодня открыла с лимитом
2. Реклама получается недобросовестная? Скинуть скрин чтоли Гороху, пусть оценит
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Додано: Чет 16 вер, 2021 14:07
Faceless написав: joik написав:
Вот полдня принимаю решение оформлять Хамелеон или нет? В Сенсе уже висит кредитный лимит 30 000грн, только тапай! Имею Ред и Максимум со своими плюсами владения для меня. А по Хамелеону, явной выгоды нету, каждый месяц плати 10% от задолжености, всю кредитку загрузить сразу же и платить до искончания задолжености тоже такое себе удовольствие, кешбек по продутках в Альфы низкий, по АЗС есть более выгодые варианты, по коммунальных Альфа проигрывает ПУМБ. Лаунжами не пользуюсь. Снятие кредитных и нала все платное. Где этот плюс владеть картой?
А так да, информационный вброс красочный, карта вострит воображение, реклама на высшем уровне.
Карта ж есть не просит, то в чем проблема тогда
Стараюсь найти в каждом банковском продукте, економический смысл-выгоду для себя, как клиента. Удобство, простота, лишняя копеечка - вот маркеры которые оцениваю. А в Хамелеоне - яркость, емоции, хайп и понты, как вижу по форумах и чат ботах
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joik
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Додано: Чет 16 вер, 2021 14:10
имхо, любой кред. лимит должен быть обеспечен.
и кажется мне на прямую он зависит от наличия депозита и/или определённой суммы на текущем счёте и регулярных поступлений, - минус количество кредиток и суммарный кред. лимит по ним.
у кого по RED лимит больше 150-180тыс, полагаю есть дебетка/депоз. с примерно такой же +/- суммой.
а до кред. Хамона чего-то из этого и не хватило..
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Додано: Чет 16 вер, 2021 14:16
Предложили на один из аккаунтов Хамон с лимитом. Как бы его сделать дебиткой? Заканчивается комфорт ФГВФО.- вместо него. Себе возьму с лимитом.
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lel
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Додано: Чет 16 вер, 2021 14:16
Flamingo написав:
Опять таки если нам с вами дали хам.она с нулем - это уже прописано в истории вашей карты - налить туда альфа уже не сможет.
Сможет перевыпустить с извинениями.
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wig
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