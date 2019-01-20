Додано: Чет 16 вер, 2021 13:56

wig написав: Flamingo написав: Представитель решить вопрос с наливом лимита все равно не сможет Представитель решить вопрос с наливом лимита все равно не сможет

Если клиент, действительно, ненадежен - не сможет.

Но, есть большое подозрение, что все кто сегодня утром остались без лимита - жертвы технического сбоя в SS-App. А эту проблему Банк исправить в состоянии. Если клиент, действительно, ненадежен - не сможет.Но, есть большое подозрение, что все кто сегодня утром остались без лимита - жертвы технического сбоя в SS-App. А эту проблему Банк исправить в состоянии.

Не понимаю почему вы так решили. Офпред ни словом не обмолвился что не предоставление лимита было как то связано со сбоями. В то время как нам с вами лимит не дали - другим людям давали. До второй обновы. Сужу по отзывам тут и на красном. Поэтому вангую что вторая обнова не касалась лимитов, а просто устраняла кучу багов о которых тут писали с появление ошибок. Опять таки если нам с вами дали хам.она с нулем - это уже прописано в истории вашей карты - налить туда альфа уже не сможет. То есть только переоткрытие. Я не верю в то что вдруг "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете" и алла станет раздавать лимиты тем кому их не дала ранее. Скорее всего если вам лимит реально необходим вам теперь нужно будет терпеливо долбить эту стену. Но буду рад ошибится если вдруг хотя бы по вам Алла пересмотрит свое решение.