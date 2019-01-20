Додано: Чет 16 вер, 2021 14:18

joik написав: Стараюсь найти в каждом банковском продукте, економический смысл-выгоду для себя, как клиента. Удобство, простота, лишняя копеечка - вот маркеры которые оцениваю. А в Хамелеоне - яркость, емоции, хайп и понты, как вижу по форумах и чат ботах Стараюсь найти в каждом банковском продукте, економический смысл-выгоду для себя, как клиента. Удобство, простота, лишняя копеечка - вот маркеры которые оцениваю. А в Хамелеоне - яркость, емоции, хайп и понты, как вижу по форумах и чат ботах

Faceless написав: joik написав: А по Хамелеону, явной выгоды нету, каждый месяц плати 10% от задолжености, всю кредитку загрузить сразу же и платить до искончания задолжености тоже такое себе удовольствие А по Хамелеону, явной выгоды нету, каждый месяц плати 10% от задолжености, всю кредитку загрузить сразу же и платить до искончания задолжености тоже такое себе удовольствие

Извините но вы сами себе противоречите. Пишете про удобство, простоту и копеейчку и в то же время вот это:Не знаю может вы конечно себя относите к члену секты людей не пользующих кредитки - но имхо куда уж удобнее, проще и выгоднее использовать такой кред лим, который не надо полностью гасить в следующем месяце как остальные кредитки. А какое вам надо удовольствие чтобы долго, очень долго не гасить то что вы возьмете по сути 27000 грн. Надолго и практически бесплатно. Тут нет страховок, нету доначисления копеек в рд как было у аллы еще 3-4 года назал что приводило к начислению доп плат. Что проще взять карту - использовать для оплат там где это будет выгодно (нет нет да иногда кэшбек да и выстрелит по категории которую вдруг никто не предложил) а затем гасить долго по чуть чуть. Это по сути своей лучше чем 6тимесячная бесплатная рассрочка. Имхо с лимитом карта безусловно стоит чтобы ее поиметь. Но решать вам. Я ни коим образом не уговариваю