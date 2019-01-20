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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:16

Re: Альфа-Банк

  wig написав:а можно ли будет на следующий день открыть по новой?
Я закрыл дебетового ящера, который получил по зявке в чате хейтеров, и возможность оформить карту ящера появилась сразу же. Ну только пока без кредитного лимита.

  wig написав:Смысл есть, даже без лимита
Ящер может только один. Те, кто хочет иметь кредитного ящера, то без закрытия счёта это сделать не получится.

  Striker написав:а как будет с рассрочками, если сделать покупку с Хамелеона от 500 грн и оформить рассрочку.
Рассрочки по ящеру не предлагаются.

  Flamingo написав:Офпред ни словом не обмолвился что не предоставление лимита было как то связано со сбоями.
Ящер имеет свою скоринговую систему, которая отличается от системы традиционных кредитных продуктов.
Про сбой в чате хейтеров не было.

Реально не нравится в новой продукте это при получении карты с нулевым кредитным лимитом нет возможности уведомить банк, что клиент лимит хочет. )
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:16

  joik написав:А так да, информационный вброс красочный, карта вострит воображение, реклама на высшем уровне.

Весь бюджет спустили на маркетинг и смузи
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:18

  joik написав:Стараюсь найти в каждом банковском продукте, економический смысл-выгоду для себя, как клиента. Удобство, простота, лишняя копеечка - вот маркеры которые оцениваю. А в Хамелеоне - яркость, емоции, хайп и понты, как вижу по форумах и чат ботах

Извините но вы сами себе противоречите. Пишете про удобство, простоту и копеейчку и в то же время вот это:
  Faceless написав:
  joik написав: А по Хамелеону, явной выгоды нету, каждый месяц плати 10% от задолжености, всю кредитку загрузить сразу же и платить до искончания задолжености тоже такое себе удовольствие

Не знаю может вы конечно себя относите к члену секты людей не пользующих кредитки - но имхо куда уж удобнее, проще и выгоднее использовать такой кред лим, который не надо полностью гасить в следующем месяце как остальные кредитки. А какое вам надо удовольствие чтобы долго, очень долго не гасить то что вы возьмете по сути 27000 грн. Надолго и практически бесплатно. Тут нет страховок, нету доначисления копеек в рд как было у аллы еще 3-4 года назал что приводило к начислению доп плат. Что проще взять карту - использовать для оплат там где это будет выгодно (нет нет да иногда кэшбек да и выстрелит по категории которую вдруг никто не предложил) а затем гасить долго по чуть чуть. Это по сути своей лучше чем 6тимесячная бесплатная рассрочка. Имхо с лимитом карта безусловно стоит чтобы ее поиметь. Но решать вам. Я ни коим образом не уговариваю ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:23

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:но имхо куда уж удобнее, проще и выгоднее использовать такой кред лим, который не надо полностью гасить в следующем месяце как остальные кредитки.

Вот и мне так кажется - выгоднее же гасить каждый месяц в среднем 10% от задолженности, чем в среднем 50% от задолженности.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:25

  Savage Mind написав:имхо, любой кред. лимит должен быть обеспечен.
и кажется мне на прямую он зависит от наличия депозита и/или определённой суммы на текущем счёте и регулярных поступлений, - минус количество кредиток и суммарный кред. лимит по ним.
у кого по RED лимит больше 150-180тыс, полагаю есть дебетка/депоз. с примерно такой же +/- суммой.
а до кред. Хамона чего-то из этого и не хватило..

Не обязательно он должен быть обеспечен. И не обязательно дадут лимит при обеспечености. У мну и супруги депо трех и пятилетки в долларах под фонд в эквиваленте, обороты по картам стабильно высокие (были - теперь посмотрим ;)) - имеющиеся кредитки по лимиту = меньше чем полфонда - по хам.ону лимиты ноли. Тут что-то другое. И как пишет MASolomko у ящера свой скоринг - оценивает явно что-то другое
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:29

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Тут что-то другое. И как пишет MASolomko у ящера свой скоринг - оценивает явно что-то другое

Я склоняюсь к версии глюка.
Как можно что-то проскорить, за те доли секунды, что некоторые углядели надпись в SS?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:32

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:но имхо куда уж удобнее, проще и выгоднее использовать такой кред лим, который не надо полностью гасить в следующем месяце как остальные кредитки.

Вот и мне так кажется - выгоднее же гасить каждый месяц в среднем 10% от задолженности, чем в среднем 50% от задолженности.


Вот тут нужно посчитать. Хотя предпочитаю гасится в месяц и не платить ОМП.
joik
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:34

Оформили жене ещё один Хамелеон с лимитом 30к. До этого были в наличии Максимум 2.0 и Red с суммарным лимитом 54к.

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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:34

Re: Альфа-Банк

  wig написав:Я склоняюсь к версии глюка.

Надежда умирает последней... Кому-то девали, кому-то не давали и, ИМХО, это сложно списать на глюки. Вариант не давать был явно предусмотреy заранее и присутствует в той инструкции по ссылке от MASolomko.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:36

  wig написав:
  Flamingo написав:Тут что-то другое. И как пишет MASolomko у ящера свой скоринг - оценивает явно что-то другое

Я склоняюсь к версии глюка.
Как можно что-то проскорить, за те доли секунды, что некоторые углядели надпись в SS?

Я думаю что скоринг вас просчитал до нажатия вами кнопы. Вы же старый клиент. Вас алла уже изучила. И тут писали что у некоторых лимит уже был виден еще ДО НАЖАТИЯ кнопы. То есть по нам с вами картина ясна была алле уже в момент появления кнопы. Они ж месяц готовились не просто так не запуская продукт старым клиентам. И ничего просчитывать в момент нажатия получается и не нужно. А то что мелькали слова кред.лим могло быть и глюком, и могло быть и промежуточной формой которая полностью грузится по тем кому лимит положен или еще хз что...
Flamingo
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