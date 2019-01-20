joik написав:Стараюсь найти в каждом банковском продукте, економический смысл-выгоду для себя, как клиента. Удобство, простота, лишняя копеечка - вот маркеры которые оцениваю. А в Хамелеоне - яркость, емоции, хайп и понты, как вижу по форумах и чат ботах
Извините но вы сами себе противоречите. Пишете про удобство, простоту и копеейчку и в то же время вот это:
Faceless написав:
joik написав: А по Хамелеону, явной выгоды нету, каждый месяц плати 10% от задолжености, всю кредитку загрузить сразу же и платить до искончания задолжености тоже такое себе удовольствие
Не знаю может вы конечно себя относите к члену секты людей не пользующих кредитки - но имхо куда уж удобнее, проще и выгоднее использовать такой кред лим, который не надо полностью гасить в следующем месяце как остальные кредитки. А какое вам надо удовольствие чтобы долго, очень долго не гасить то что вы возьмете по сути 27000 грн. Надолго и практически бесплатно. Тут нет страховок, нету доначисления копеек в рд как было у аллы еще 3-4 года назал что приводило к начислению доп плат. Что проще взять карту - использовать для оплат там где это будет выгодно (нет нет да иногда кэшбек да и выстрелит по категории которую вдруг никто не предложил) а затем гасить долго по чуть чуть. Это по сути своей лучше чем 6тимесячная бесплатная рассрочка. Имхо с лимитом карта безусловно стоит чтобы ее поиметь. Но решать вам. Я ни коим образом не уговариваю
Savage Mind написав:имхо, любой кред. лимит должен быть обеспечен. и кажется мне на прямую он зависит от наличия депозита и/или определённой суммы на текущем счёте и регулярных поступлений, - минус количество кредиток и суммарный кред. лимит по ним. у кого по RED лимит больше 150-180тыс, полагаю есть дебетка/депоз. с примерно такой же +/- суммой. а до кред. Хамона чего-то из этого и не хватило..
Не обязательно он должен быть обеспечен. И не обязательно дадут лимит при обеспечености. У мну и супруги депо трех и пятилетки в долларах под фонд в эквиваленте, обороты по картам стабильно высокие (были - теперь посмотрим ) - имеющиеся кредитки по лимиту = меньше чем полфонда - по хам.ону лимиты ноли. Тут что-то другое. И как пишет MASolomko у ящера свой скоринг - оценивает явно что-то другое
Надежда умирает последней... Кому-то девали, кому-то не давали и, ИМХО, это сложно списать на глюки. Вариант не давать был явно предусмотреy заранее и присутствует в той инструкции по ссылке от MASolomko.
Flamingo написав:Тут что-то другое. И как пишет MASolomko у ящера свой скоринг - оценивает явно что-то другое
Я склоняюсь к версии глюка. Как можно что-то проскорить, за те доли секунды, что некоторые углядели надпись в SS?
Я думаю что скоринг вас просчитал до нажатия вами кнопы. Вы же старый клиент. Вас алла уже изучила. И тут писали что у некоторых лимит уже был виден еще ДО НАЖАТИЯ кнопы. То есть по нам с вами картина ясна была алле уже в момент появления кнопы. Они ж месяц готовились не просто так не запуская продукт старым клиентам. И ничего просчитывать в момент нажатия получается и не нужно. А то что мелькали слова кред.лим могло быть и глюком, и могло быть и промежуточной формой которая полностью грузится по тем кому лимит положен или еще хз что...