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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9781978297839784

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:39

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Я думаю что скорингивас просчитал до нажатия вами кнопы.

И меня и вас? Причем, в ноль, даже тысячу не насчитал?
Ну, может быть, конечно. Тогда хам.онский скоринг уж точно отличается от традиционного.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:42

Re: Альфа-Банк

Надежда что какая-то ошибка. У меня только пакет white.
maxstar
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:42

  Flamingo написав:
  wig написав:
  Flamingo написав:Тут что-то другое. И как пишет MASolomko у ящера свой скоринг - оценивает явно что-то другое

Я склоняюсь к версии глюка.
Как можно что-то проскорить, за те доли секунды, что некоторые углядели надпись в SS?

Я думаю что скоринг вас просчитал до нажатия вами кнопы. Вы же старый клиент. Вас алла уже изучила. И тут писали что у некоторых лимит уже был виден еще ДО НАЖАТИЯ кнопы. То есть по нам с вами картина ясна была алле уже в момент появления кнопы. Они ж месяц готовились не просто так не запуская продукт старым клиентам. И ничего просчитывать в момент нажатия получается и не нужно. А то что мелькали слова кред.лим могло быть и глюком, и могло быть и промежуточной формой которая полностью грузится по тем кому лимит положен или еще хз что...

Согласен. Алла, видит статистику по клиенту, если он постоянно в грейсе, то давать такому клиенту карту с условно бесконечным льготным периодом это как-то тупо :lol: .
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:42

Земельный капитал

По выплатам ФГВФЛ (кол-центр Альфы) ближайшая дата когда можно получить деньги по банку Земельный капитал - понедельник (сегодня, завтра, на выходных - нельзя). При том что я сразу озвучил что забирать не буду и размещу сразу в Альфе на депо всю сумму.
Альфа - Вам не кажется это странным? В Привате отдают сразу в день начала выплат ))
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:48

Re: Альфа-Банк

Альфа делает перерасчёт скоринга раз в 3 месяца. Ей не обязательно делать скоринг для действующих клиентов при нажатии на кнопку оформления ящера.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:53

а мне че интересно. если все мои фото с паспорта у банка есть, а на фото меня с паспортом все превалось и не восстанавливается в приложении, то уже все?

по новой я этот цирк проходить точно не буду. фоту с паспортом могу скинуть на почту или в телегу, в общем куда угодно только не в этот лагучий сенс бл*#*кий
Starter
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:53

  antey718 написав:
  Flamingo написав:Я думаю что скоринг вас просчитал до нажатия вами кнопы. Вы же старый клиент. Вас алла уже изучила. И тут писали что у некоторых лимит уже был виден еще ДО НАЖАТИЯ кнопы. То есть по нам с вами картина ясна была алле уже в момент появления кнопы. Они ж месяц готовились не просто так не запуская продукт старым клиентам. И ничего просчитывать в момент нажатия получается и не нужно. А то что мелькали слова кред.лим могло быть и глюком, и могло быть и промежуточной формой которая полностью грузится по тем кому лимит положен или еще хз что...

Согласен. Алла, видит статистику по клиенту, если он постоянно в грейсе, то давать такому клиенту карту с условно бесконечным льготным периодом это как-то тупо :lol: .

Ну не знаю, я тоже вечно в грейсе, лимит под 200, предлагает 30 тыщ по хамону. Может потому что год назад закрыл тревел с лимитом 180, может потому что не торопился и посмотрел только сейчас.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:54

  Flamingo написав:Не знаю может вы конечно себя относите к члену секты людей не пользующих кредитки - но имхо куда уж удобнее, проще и выгоднее использовать такой кред лим, который не надо полностью гасить в следующем месяце как остальные кредитки. А какое вам надо удовольствие чтобы долго, очень долго не гасить то что вы возьмете по сути 27000 грн. Надолго и практически бесплатно. Тут нет страховок, нету доначисления копеек в рд как было у аллы еще 3-4 года назал что приводило к начислению доп плат. Что проще взять карту - использовать для оплат там где это будет выгодно (нет нет да иногда кэшбек да и выстрелит по категории которую вдруг никто не предложил) а затем гасить долго по чуть чуть. Это по сути своей лучше чем 6тимесячная бесплатная рассрочка. Имхо с лимитом карта безусловно стоит чтобы ее поиметь. Но решать вам. Я ни коим образом не уговариваю ;)

Пока лучшее предложение по кредитным картам, как мне кажется. Вы верно подметили, по сути это как рассрочка на 10 месяцев, куда ещё выгоднее. Это даже получается выгоднее, чем делать покупки с Максимум/Red с бесплатными рассрочками на 6 месяцев (+2 мес. грейс).
  antey718 написав:Согласен. Алла, видит статистику по клиенту, если он постоянно в грейсе, то давать такому клиенту карту с условно бесконечным льготным периодом это как-то тупо :lol: .

Неверное утверждение. У меня и жены кредитки постоянно в грейсе и халявных рассрочках, тут что-то другое играет роль.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 16 вер, 2021 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:02

  Striker написав:Пока лучшее предложение по кредитным картам, как мне кажется. Вы верно подметили, по сути это как рассрочка на 10 месяцев, куда ещё выгоднее. Это даже получается выгоднее, чем делать покупки с Максимум/Red с бесплатными рассрочками на 6 месяцев (+2 мес. грейс).

и всё это массово запущено практически в аккурат после презентации Apple :mrgreen:
Savage Mind
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