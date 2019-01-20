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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:39
Flamingo написав:
Я думаю что скорингивас просчитал до нажатия вами кнопы.
И меня и вас? Причем, в ноль, даже тысячу не насчитал?
Ну, может быть, конечно. Тогда хам.онский скоринг уж точно отличается от традиционного.
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wig
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Додано: Чет 16 вер, 2021 14:42
Надежда что какая-то ошибка. У меня только пакет white.
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maxstar
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Додано: Чет 16 вер, 2021 14:42
Flamingo написав: wig написав: Flamingo написав:
Тут что-то другое. И как пишет MASolomko у ящера свой скоринг - оценивает явно что-то другое
Я склоняюсь к версии глюка.
Как можно что-то проскорить, за те доли секунды, что некоторые углядели надпись в SS?
Я думаю что скоринг вас просчитал до нажатия вами кнопы. Вы же старый клиент. Вас алла уже изучила. И тут писали что у некоторых лимит уже был виден еще ДО НАЖАТИЯ кнопы. То есть по нам с вами картина ясна была алле уже в момент появления кнопы. Они ж месяц готовились не просто так не запуская продукт старым клиентам. И ничего просчитывать в момент нажатия получается и не нужно. А то что мелькали слова кред.лим могло быть и глюком, и могло быть и промежуточной формой которая полностью грузится по тем кому лимит положен или еще хз что...
Согласен. Алла, видит статистику по клиенту, если он постоянно в грейсе, то давать такому клиенту карту с условно бесконечным льготным периодом это как-то тупо
.
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antey718
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Додано: Чет 16 вер, 2021 14:42
По выплатам ФГВФЛ (кол-центр Альфы) ближайшая дата когда можно получить деньги по банку Земельный капитал - понедельник (сегодня, завтра, на выходных - нельзя). При том что я сразу озвучил что забирать не буду и размещу сразу в Альфе на депо всю сумму.
Альфа - Вам не кажется это странным? В Привате отдают сразу в день начала выплат ))
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Sergion
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Додано: Чет 16 вер, 2021 14:48
Альфа делает перерасчёт скоринга раз в 3 месяца. Ей не обязательно делать скоринг для действующих клиентов при нажатии на кнопку оформления ящера.
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MASolomko
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Додано: Чет 16 вер, 2021 14:53
а мне че интересно. если все мои фото с паспорта у банка есть, а на фото меня с паспортом все превалось и не восстанавливается в приложении, то уже все?
по новой я этот цирк проходить точно не буду. фоту с паспортом могу скинуть на почту или в телегу, в общем куда угодно только не в этот лагучий сенс бл*#*кий
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Starter
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Додано: Чет 16 вер, 2021 14:53
antey718 написав:
Flamingo написав:
Я думаю что скоринг вас просчитал до нажатия вами кнопы. Вы же старый клиент. Вас алла уже изучила. И тут писали что у некоторых лимит уже был виден еще ДО НАЖАТИЯ кнопы. То есть по нам с вами картина ясна была алле уже в момент появления кнопы. Они ж месяц готовились не просто так не запуская продукт старым клиентам. И ничего просчитывать в момент нажатия получается и не нужно. А то что мелькали слова кред.лим могло быть и глюком, и могло быть и промежуточной формой которая полностью грузится по тем кому лимит положен или еще хз что...
Согласен. Алла, видит статистику по клиенту, если он постоянно в грейсе, то давать такому клиенту карту с условно бесконечным льготным периодом это как-то тупо
.
Ну не знаю, я тоже вечно в грейсе, лимит под 200, предлагает 30 тыщ по хамону. Может потому что год назад закрыл тревел с лимитом 180, может потому что не торопился и посмотрел только сейчас.
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Stringer
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Додано: Чет 16 вер, 2021 14:54
Flamingo написав:
Не знаю может вы конечно себя относите к члену секты людей не пользующих кредитки - но имхо куда уж удобнее, проще и выгоднее использовать такой кред лим, который не надо полностью гасить в следующем месяце как остальные кредитки. А какое вам надо удовольствие чтобы долго, очень долго не гасить то что вы возьмете по сути 27000 грн. Надолго и практически бесплатно. Тут нет страховок, нету доначисления копеек в рд как было у аллы еще 3-4 года назал что приводило к начислению доп плат. Что проще взять карту - использовать для оплат там где это будет выгодно (нет нет да иногда кэшбек да и выстрелит по категории которую вдруг никто не предложил) а затем гасить долго по чуть чуть. Это по сути своей лучше чем 6тимесячная бесплатная рассрочка. Имхо с лимитом карта безусловно стоит чтобы ее поиметь. Но решать вам. Я ни коим образом не уговариваю
Пока лучшее предложение по кредитным картам, как мне кажется. Вы верно подметили, по сути это как рассрочка на 10 месяцев, куда ещё выгоднее. Это даже получается выгоднее, чем делать покупки с Максимум/Red с бесплатными рассрочками на 6 месяцев (+2 мес. грейс).
antey718 написав:
Согласен. Алла, видит статистику по клиенту, если он постоянно в грейсе, то давать такому клиенту карту с условно бесконечным льготным периодом это как-то тупо
.
Неверное утверждение. У меня и жены кредитки постоянно в грейсе и халявных рассрочках, тут что-то другое играет роль.
Востаннє редагувалось Striker
в Чет 16 вер, 2021 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Striker
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