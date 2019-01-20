Flamingo написав:

Я думаю что скоринг вас просчитал до нажатия вами кнопы. Вы же старый клиент. Вас алла уже изучила. И тут писали что у некоторых лимит уже был виден еще ДО НАЖАТИЯ кнопы. То есть по нам с вами картина ясна была алле уже в момент появления кнопы. Они ж месяц готовились не просто так не запуская продукт старым клиентам. И ничего просчитывать в момент нажатия получается и не нужно. А то что мелькали слова кред.лим могло быть и глюком, и могло быть и промежуточной формой которая полностью грузится по тем кому лимит положен или еще хз что...