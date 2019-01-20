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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:11
ingtrans написав: Flamingo написав:
но имхо куда уж удобнее, проще и выгоднее использовать такой кред лим, который не надо полностью гасить в следующем месяце как остальные кредитки.
Вот и мне так кажется - выгоднее же гасить каждый месяц в среднем 10% от задолженности, чем в среднем 50% от задолженности.
да,хороший продукт
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:14
lel написав:
Предложили на один из аккаунтов Хамон с лимитом. Как бы его сделать дебиткой? Заканчивается комфорт ФГВФО.- вместо него. Себе возьму с лимитом.
мне на погорелую налили 30к,на другой акк 0-будет дебеткой.В процессе ещё пара акков,но один за 70 лет
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:15
Stringer написав: antey718 написав:
Flamingo написав:
Я думаю что скоринг вас просчитал до нажатия вами кнопы. Вы же старый клиент. Вас алла уже изучила. И тут писали что у некоторых лимит уже был виден еще ДО НАЖАТИЯ кнопы. То есть по нам с вами картина ясна была алле уже в момент появления кнопы. Они ж месяц готовились не просто так не запуская продукт старым клиентам. И ничего просчитывать в момент нажатия получается и не нужно. А то что мелькали слова кред.лим могло быть и глюком, и могло быть и промежуточной формой которая полностью грузится по тем кому лимит положен или еще хз что...
Согласен. Алла, видит статистику по клиенту, если он постоянно в грейсе, то давать такому клиенту карту с условно бесконечным льготным периодом это как-то тупо
.
Ну не знаю, я тоже вечно в грейсе, лимит под 200, предлагает 30 тыщ по хамону. Может потому что год назад закрыл тревел с лимитом 180, может потому что не торопился и посмотрел только сейчас.
Я тоже не торопился, а результат как у Flamingo
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:15
Striker написав: antey718 написав:
Согласен. Алла, видит статистику по клиенту, если он постоянно в грейсе, то давать такому клиенту карту с условно бесконечным льготным периодом это как-то тупо
.
Неверное утверждение. У меня и жены кредитки постоянно в грейсе и халявных рассрочках, тут что-то другое играет роль.
Значит действительно что-то другое влияет. Пойду в отделение, попробую уменьшить лимит по имеющимся кредиткам и перевыпущу хамелеона.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:20
joik написав: Savage Mind написав:
и всё это массово запущено практически в аккурат после презентации Apple
А какая связь?
Те кто не пользовался рассрочками, потреб кредитами и т.п. получают привычный продукт для простого расчёта на кассе или онлайн с макс. лимитом, которого как раз хватит на минимальный/средний новый iPhone.
Или iPad для удалёнки в какой-нибудь локдаун
P.S. Вот я ниразу рассрочками не пользовался. Хотя с альфой более 14 лет )
Востаннє редагувалось Savage Mind
в Чет 16 вер, 2021 15:22, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:21
Flamingo написав:
Они ж месяц готовились не просто так не запуская продукт старым клиентам.
Старый клиент (5,2 года). Получил 27 августа
. КЛ - 10к грн.
Востаннє редагувалось jay2004
в Чет 16 вер, 2021 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:26
jay2004 написав:
Получил 27 сентября
Немногие могут смотреть в завтрашний день )
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:26
jay2004 написав:
Получил 27 сентября.
О, машина времени?
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:29
antey718 написав:
Пойду в отделение, попробую уменьшить лимит по имеющимся кредиткам и перевыпущу хамелеона.
Вроде как, уменьшить лимит можно через чат или контакт-центр. Но как не сегодня сказали в авторизованной поддержке, что это может не повлиять дадут ли ящера с лимитом или нет.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:46
Sergion написав:
По выплатам ФГВФЛ (кол-центр Альфы) ближайшая дата когда можно получить деньги по банку Земельный капитал - понедельник (сегодня, завтра, на выходных - нельзя). При том что я сразу озвучил что забирать не буду и размещу сразу в Альфе на депо всю сумму.
Альфа - Вам не кажется это странным? В Привате отдают сразу в день начала выплат ))
Пришел в отделение и забрал через кассу сумму. Благо в кассе деньги были.
Если не забираете- идти в отделение, там сумму на картсчет закинут.
Востаннє редагувалось demichh
в Чет 16 вер, 2021 15:54, всього редагувалось 2 разів.
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