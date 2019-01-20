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Альфа-Банк
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:46
Тоже получил ноль на хамелеона.
Тут высказывалось предположение, что из-за активного использования уже имеющихся кредитных продуктов и нахождения в грейсе скоринг выдал 0.
В моем случае есть Максимум карта с кред лимитом 200к, которая даже не активирована.. и в целом кредитными деньгами банка не пользовался. Поэтому тут что-то другое повлияло на нулевой лимит
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zentol
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:49
я пока не вижу вообще к регистрации, наверно, потому что два пакета и так есть )
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cohan
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:51
Кредитки Выгода(Эпик) и Рэд-Кэш могут быть 4й кредиткой )
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Amethyst
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:57
zentol написав:
Тут высказывалось предположение, что из-за активного использования уже имеющихся кредитных продуктов и нахождения в грейсе скоринг выдал 0.
У меня всё с точностью до наоборот. Скорее за активное использование дают лимит, хоть это будет и в грейсе.
Amethyst написав:
Кредитки Выгода(Эпик) и Рэд-Кэш могут быть 4й кредиткой )
Хамелеон, как оказалось, тоже может быть 4-й кредиткой.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:01
а запросы к кредбюро делаются в процессе?
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cohan
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:12
cohan написав:
а запросы к кредбюро делаются в процессе?
Нет, в УБКИ не поступало. И сам лимит виден уже на этапе оформления карты, т.е. только предварительный скоринг самого банка.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:19
wig написав:
Смысл есть, даже без лимита, т.к. на пакетной дебетной нет процентов на остаток, зато присутствует абонка
я себе ещё надумал, что если я в сенсе на хамелеона натяну 50К сегодня-завтра по кнопке Пополнить, то 500 орехов в следующем месяце капнет. Если дебетный хамелеон родился. Верно, господа?
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kulikrom
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:21
kulikrom написав: wig написав:
Смысл есть, даже без лимита, т.к. на пакетной дебетной нет процентов на остаток, зато присутствует абонка
я себе ещё надумал, что если я в сенсе на хамелеона натяну 50К сегодня-завтра по кнопке Пополнить, то 500 орехов в следующем месяце капнет. Если дебетный хамелеон родился. Верно, господа?
Верно, если вы еще этого не сделали по какой-нибудь пакетной дебетке.
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antey718
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:21
kulikrom написав: wig написав:
Смысл есть, даже без лимита, т.к. на пакетной дебетной нет процентов на остаток, зато присутствует абонка
я себе ещё надумал, что если я в сенсе на хамелеона натяну 50К сегодня-завтра по кнопке Пополнить, то 500 орехов в следующем месяце капнет. Если дебетный хамелеон родился. Верно, господа?
Да, по идеи. Но ещё никто не получал, по Хамелеону.
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jay2004
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:23
Flamingo написав:
Коллеги а есть у кого сегодня успещный кейс открытия хам.она с лимитом? Открыл и себе и супруге - у обоих нулевки. И у нее и у меня только по одной аллыной кредитке - у нее еще макс2.0 у меу рэд. Да лимиты у обоих там большие >75k. Но чего-то я подозреваю что Vorlon напрасно ждет 1-го числа Алла к старым клиентам похоже проявляет антилояльность.
Зы. Ну и нельзя не отметить появление в новой аппке множества глюков. Ой чтото пошло не так словил уже раз по 10 на каждом акке. Установить информирование не удалось - после нескольки что-то пошло не так переключатель и вовсе перестал переключаться.
Уважаемый представитель подскадите вот на поркуа такое людям выставлять на обозрение? И это ваши смузохлебы месяц имели чтобы подготовится и оттестить. И все как всегда...
. За такую зрень я не знаю какие должны быть сорри бонусы причем каждому из миллиона пользователей этого сенсового барахла
Есть кредитная карта на 30 тыс., после обновления приложения появилась карта Хам., оформил сегодня и получил кред. лимит на нее тоже 30 тыс. вот так
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тарасов
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