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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9784978597869787>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:46

Re: Альфа-Банк

Тоже получил ноль на хамелеона.

Тут высказывалось предположение, что из-за активного использования уже имеющихся кредитных продуктов и нахождения в грейсе скоринг выдал 0.

В моем случае есть Максимум карта с кред лимитом 200к, которая даже не активирована.. и в целом кредитными деньгами банка не пользовался. Поэтому тут что-то другое повлияло на нулевой лимит
zentol
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:49

Re: Альфа-Банк

я пока не вижу вообще к регистрации, наверно, потому что два пакета и так есть )
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:51

Кредитки Выгода(Эпик) и Рэд-Кэш могут быть 4й кредиткой )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:57

  zentol написав:Тут высказывалось предположение, что из-за активного использования уже имеющихся кредитных продуктов и нахождения в грейсе скоринг выдал 0.

У меня всё с точностью до наоборот. Скорее за активное использование дают лимит, хоть это будет и в грейсе.
  Amethyst написав:Кредитки Выгода(Эпик) и Рэд-Кэш могут быть 4й кредиткой )

Хамелеон, как оказалось, тоже может быть 4-й кредиткой. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:01

Re: Альфа-Банк

а запросы к кредбюро делаются в процессе?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:12

  cohan написав:а запросы к кредбюро делаются в процессе?

Нет, в УБКИ не поступало. И сам лимит виден уже на этапе оформления карты, т.е. только предварительный скоринг самого банка.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:19

суперсенскешбек

  wig написав:Смысл есть, даже без лимита, т.к. на пакетной дебетной нет процентов на остаток, зато присутствует абонка

я себе ещё надумал, что если я в сенсе на хамелеона натяну 50К сегодня-завтра по кнопке Пополнить, то 500 орехов в следующем месяце капнет. Если дебетный хамелеон родился. Верно, господа?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:21

  kulikrom написав:
  wig написав:Смысл есть, даже без лимита, т.к. на пакетной дебетной нет процентов на остаток, зато присутствует абонка

я себе ещё надумал, что если я в сенсе на хамелеона натяну 50К сегодня-завтра по кнопке Пополнить, то 500 орехов в следующем месяце капнет. Если дебетный хамелеон родился. Верно, господа?

Верно, если вы еще этого не сделали по какой-нибудь пакетной дебетке.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:21

  kulikrom написав:
  wig написав:Смысл есть, даже без лимита, т.к. на пакетной дебетной нет процентов на остаток, зато присутствует абонка

я себе ещё надумал, что если я в сенсе на хамелеона натяну 50К сегодня-завтра по кнопке Пополнить, то 500 орехов в следующем месяце капнет. Если дебетный хамелеон родился. Верно, господа?


Да, по идеи. Но ещё никто не получал, по Хамелеону.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:23

  Flamingo написав:Коллеги а есть у кого сегодня успещный кейс открытия хам.она с лимитом? Открыл и себе и супруге - у обоих нулевки. И у нее и у меня только по одной аллыной кредитке - у нее еще макс2.0 у меу рэд. Да лимиты у обоих там большие >75k. Но чего-то я подозреваю что Vorlon напрасно ждет 1-го числа Алла к старым клиентам похоже проявляет антилояльность.
Зы. Ну и нельзя не отметить появление в новой аппке множества глюков. Ой чтото пошло не так словил уже раз по 10 на каждом акке. Установить информирование не удалось - после нескольки что-то пошло не так переключатель и вовсе перестал переключаться.
Уважаемый представитель подскадите вот на поркуа такое людям выставлять на обозрение? И это ваши смузохлебы месяц имели чтобы подготовится и оттестить. И все как всегда... :(. За такую зрень я не знаю какие должны быть сорри бонусы причем каждому из миллиона пользователей этого сенсового барахла :(


Есть кредитная карта на 30 тыс., после обновления приложения появилась карта Хам., оформил сегодня и получил кред. лимит на нее тоже 30 тыс. вот так
тарасов
 
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