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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9784978597869787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:23

  jay2004 написав:
  kulikrom написав:
  wig написав:Смысл есть, даже без лимита, т.к. на пакетной дебетной нет процентов на остаток, зато присутствует абонка

я себе ещё надумал, что если я в сенсе на хамелеона натяну 50К сегодня-завтра по кнопке Пополнить, то 500 орехов в следующем месяце капнет. Если дебетный хамелеон родился. Верно, господа?


Да, по идеи. Но ещё никто не получал, по Хамелеону.


Чего это, моя жена 500 кешью уже получила.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:27

копилка хамелеона

5,5% на остаток хамелеона нарастает без каких-то дополнительных телодвижений? в какой день выплата?
В настройках карты оферта страховки, насколько я понял, по дебетному хамелеону стучаться на горячку по отключению всех страховок не нужно
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:34

  antey718 написав:
  jay2004 написав:
Да, по идеи. Но ещё никто не получал, по Хамелеону.


Чего это, моя жена 500 кешью уже получила.


Августовскому Хамелеону? По дебетках - не было движений?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:36

Re: Альфа-Банк

kulikrom написав:5,5% на остаток хамелеона нарастает без каких-то дополнительных телодвижений? в какой день выплата?

Без. В останній день місяця.
stryzhko
 
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