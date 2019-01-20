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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:23
jay2004 написав: kulikrom написав: wig написав:
Смысл есть, даже без лимита, т.к. на пакетной дебетной нет процентов на остаток, зато присутствует абонка
я себе ещё надумал, что если я в сенсе на хамелеона натяну 50К сегодня-завтра по кнопке Пополнить, то 500 орехов в следующем месяце капнет. Если дебетный хамелеон родился. Верно, господа?
Да, по идеи. Но ещё никто не получал, по Хамелеону.
Чего это, моя жена 500 кешью уже получила.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:27
5,5% на остаток хамелеона нарастает без каких-то дополнительных телодвижений? в какой день выплата?
В настройках карты оферта страховки, насколько я понял, по дебетному хамелеону стучаться на горячку по отключению всех страховок не нужно
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:34
antey718 написав: jay2004 написав:
Да, по идеи. Но ещё никто не получал, по Хамелеону.
Чего это, моя жена 500 кешью уже получила.
Августовскому Хамелеону? По дебетках - не было движений?
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:36
kulikrom написав:5,5% на остаток хамелеона нарастает без каких-то дополнительных телодвижений? в какой день выплата?
Без. В останній день місяця.
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