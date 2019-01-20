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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:23
jay2004 написав: kulikrom написав: wig написав:
Смысл есть, даже без лимита, т.к. на пакетной дебетной нет процентов на остаток, зато присутствует абонка
я себе ещё надумал, что если я в сенсе на хамелеона натяну 50К сегодня-завтра по кнопке Пополнить, то 500 орехов в следующем месяце капнет. Если дебетный хамелеон родился. Верно, господа?
Да, по идеи. Но ещё никто не получал, по Хамелеону.
Чего это, моя жена 500 кешью уже получила.
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antey718
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:27
5,5% на остаток хамелеона нарастает без каких-то дополнительных телодвижений? в какой день выплата?
В настройках карты оферта страховки, насколько я понял, по дебетному хамелеону стучаться на горячку по отключению всех страховок не нужно
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kulikrom
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:34
antey718 написав: jay2004 написав:
Да, по идеи. Но ещё никто не получал, по Хамелеону.
Чего это, моя жена 500 кешью уже получила.
Августовскому Хамелеону? По дебетках - не было движений?
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jay2004
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:36
kulikrom написав:5,5% на остаток хамелеона нарастает без каких-то дополнительных телодвижений? в какой день выплата?
Без. В останній день місяця.
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stryzhko
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:38
jay2004 написав: antey718 написав: jay2004 написав:
Да, по идеи. Но ещё никто не получал, по Хамелеону.
Чего это, моя жена 500 кешью уже получила.
Августовскому Хамелеону? По дебетках - не было движений?
Да по августовскому, у нее только хамелеон с кред лимитом, но использовался строго как дебетка по понятным причинам
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antey718
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:40
demichh написав: Sergion написав:
По выплатам ФГВФЛ (кол-центр Альфы) ближайшая дата когда можно получить деньги по банку Земельный капитал - понедельник (сегодня, завтра, на выходных - нельзя). При том что я сразу озвучил что забирать не буду и размещу сразу в Альфе на депо всю сумму.
Альфа - Вам не кажется это странным? В Привате отдают сразу в день начала выплат ))
Пришел в отделение и забрал через кассу сумму. Благо в кассе деньги были.
Если не забираете- идти в отделение, там сумму на картсчет закинут.
Меня сегодня утром в колл-центре записали на сегодня, предложили выбрать удобное время и отделение. Я уж подумала, что "щось у лісі здохло", но в отделении быстро все "расставили по местам". Якобы мне назначена "консультация" (!), а не выдача денег, а, если не нравится - "идите в другой банк" (заявила менеджер без опознавательных знаков). После скандала деньги все же нашлись.
Жалобу на хамское поведение сотрудницы оставила в колл-центре.
Так что будьте внимательны, если хотите получить наличными ("консультацию" вам назначили или все же получение ваших денег).
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Annet_
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Додано: Чет 16 вер, 2021 17:11
не, ну получить с 0
и закрыть вайт
так нормально?
шоб 10 платежей не делать
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v57
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Додано: Чет 16 вер, 2021 17:17
Сразу не подумал, надо было разбить РД на двух Хамелеонах с интервалом 15 дней для максимального профита. Но теперь плюс в том, что гасить ОМП можно будет в один день (а-ля Vorlon
). И с ОМП всего 10% лимиты можно полностью выбрать уже через пару-тройку месяцев, так что не страшно.
Я так понимаю, ОМП рассчитывается от РД до РД и входит в сумму для оплаты в следующую РД, как и на остальных кредитках?
v57 написав:
не, ну получить с 0
и закрыть вайт
так нормально?
шоб 10 платежей не делать
На White нет овера, а на Хамелеоне есть.
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Striker
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Додано: Чет 16 вер, 2021 17:23
+ в пакеті вайт валютна карта.
В усьому іншому хамелеон не гірше, начебто.
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Чорний Ворон
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Додано: Чет 16 вер, 2021 17:24
Striker, имея на руках несколько кредитных карт Аллы такие вопросы задавать уже стыдно
После опердня РД на основе текущей задолженности по счёту формируется ежемесячный платёж.
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MASolomko
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