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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9785978697879788>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:23

  jay2004 написав:
  kulikrom написав:
  wig написав:Смысл есть, даже без лимита, т.к. на пакетной дебетной нет процентов на остаток, зато присутствует абонка

я себе ещё надумал, что если я в сенсе на хамелеона натяну 50К сегодня-завтра по кнопке Пополнить, то 500 орехов в следующем месяце капнет. Если дебетный хамелеон родился. Верно, господа?


Да, по идеи. Но ещё никто не получал, по Хамелеону.


Чего это, моя жена 500 кешью уже получила.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:27

копилка хамелеона

5,5% на остаток хамелеона нарастает без каких-то дополнительных телодвижений? в какой день выплата?
В настройках карты оферта страховки, насколько я понял, по дебетному хамелеону стучаться на горячку по отключению всех страховок не нужно
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:34

  antey718 написав:
  jay2004 написав:
Да, по идеи. Но ещё никто не получал, по Хамелеону.


Чего это, моя жена 500 кешью уже получила.


Августовскому Хамелеону? По дебетках - не было движений?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:36

Re: Альфа-Банк

kulikrom написав:5,5% на остаток хамелеона нарастает без каких-то дополнительных телодвижений? в какой день выплата?

Без. В останній день місяця.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:38

  jay2004 написав:
  antey718 написав:
  jay2004 написав:
Да, по идеи. Но ещё никто не получал, по Хамелеону.


Чего это, моя жена 500 кешью уже получила.


Августовскому Хамелеону? По дебетках - не было движений?


Да по августовскому, у нее только хамелеон с кред лимитом, но использовался строго как дебетка по понятным причинам :lol: .
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:40

  demichh написав:
  Sergion написав:По выплатам ФГВФЛ (кол-центр Альфы) ближайшая дата когда можно получить деньги по банку Земельный капитал - понедельник (сегодня, завтра, на выходных - нельзя). При том что я сразу озвучил что забирать не буду и размещу сразу в Альфе на депо всю сумму.
Альфа - Вам не кажется это странным? В Привате отдают сразу в день начала выплат ))

Пришел в отделение и забрал через кассу сумму. Благо в кассе деньги были.
Если не забираете- идти в отделение, там сумму на картсчет закинут.

Меня сегодня утром в колл-центре записали на сегодня, предложили выбрать удобное время и отделение. Я уж подумала, что "щось у лісі здохло", но в отделении быстро все "расставили по местам". Якобы мне назначена "консультация" (!), а не выдача денег, а, если не нравится - "идите в другой банк" (заявила менеджер без опознавательных знаков). После скандала деньги все же нашлись.
Жалобу на хамское поведение сотрудницы оставила в колл-центре.
Так что будьте внимательны, если хотите получить наличными ("консультацию" вам назначили или все же получение ваших денег).
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:11

не, ну получить с 0
и закрыть вайт
так нормально?
шоб 10 платежей не делать
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:17

Сразу не подумал, надо было разбить РД на двух Хамелеонах с интервалом 15 дней для максимального профита. Но теперь плюс в том, что гасить ОМП можно будет в один день (а-ля Vorlon :) ). И с ОМП всего 10% лимиты можно полностью выбрать уже через пару-тройку месяцев, так что не страшно.

Я так понимаю, ОМП рассчитывается от РД до РД и входит в сумму для оплаты в следующую РД, как и на остальных кредитках?

  v57 написав:не, ну получить с 0
и закрыть вайт
так нормально?
шоб 10 платежей не делать

На White нет овера, а на Хамелеоне есть.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:23

+ в пакеті вайт валютна карта.
В усьому іншому хамелеон не гірше, начебто.
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:24

Re: Альфа-Банк

Striker, имея на руках несколько кредитных карт Аллы такие вопросы задавать уже стыдно :|

После опердня РД на основе текущей задолженности по счёту формируется ежемесячный платёж.
MASolomko
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