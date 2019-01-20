Ну, мало ли.
В общем, имеем стандартный грейс до 60 дней + рассрочка на 10 платежей.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 17:32
Додано: Чет 16 вер, 2021 17:41
Re: Альфа-Банк
А не до 31 дня?
Востаннє редагувалось ingtrans в Чет 16 вер, 2021 17:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 16 вер, 2021 17:49
Вот поэтому я и спрашивал. Но по логике, как написал MASolomko, в РД формируется ОМП на задолженность за предыдущие периоды, и этот ОМП нужно погасить в следующую РД. Если же был бы 31 день, то ОМП тогда пересчитывалось бы с каждой новой проведенной по счету покупкой. Вообще, на сайте Альфы нет нормального примера расчёта задолженности и как оно правильно считается.
Додано: Чет 16 вер, 2021 17:56
Re: Альфа-Банк
Пожалуй что так. Этот момент как-то не очень понятно описан - "Например, если ты оплатил покупку картой за счет кредитных средств на сумму 10 000 грн, то кредитная ставка составит 0,01% годовых, то есть — 1 грн в год. Минимальный ежемесячный платеж — 1 000 грн в первый месяц, 900 грн — в следующий месяц и т. д." Вот этот "первый месяц" - это когда? Фактически во второй месяц?
С другой стороны, это всё как бы и не грейс, а рассрочка, но с "отсрочкой" первой оплаты.
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