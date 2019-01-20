Вот поэтому я и спрашивал. Но по логике, как написал MASolomko, в РД формируется ОМП на задолженность за предыдущие периоды, и этот ОМП нужно погасить в следующую РД. Если же был бы 31 день, то ОМП тогда пересчитывалось бы с каждой новой проведенной по счету покупкой. Вообще, на сайте Альфы нет нормального примера расчёта задолженности и как оно правильно считается.
Пожалуй что так. Этот момент как-то не очень понятно описан - "Например, если ты оплатил покупку картой за счет кредитных средств на сумму 10 000 грн, то кредитная ставка составит 0,01% годовых, то есть — 1 грн в год. Минимальный ежемесячный платеж — 1 000 грн в первый месяц, 900 грн — в следующий месяц и т. д." Вот этот "первый месяц" - это когда? Фактически во второй месяц? С другой стороны, это всё как бы и не грейс, а рассрочка, но с "отсрочкой" первой оплаты.
Если считать до 2 мес. грейс + 10 оплат ОМП, то Хамелеон заменит половину кэшбэчных карт, если не больше. Например, кто пользуется Б5, то продукты станет выгоднее покупать уже Хамелеоном даже с 1% грязными, также и с Пудрой, если 2% грязными выпадет Аптека. И многое другое.
Точно, по горячим следам прилетела еще одна обнова, но... кредлимит уже тю-тю. что делать?
Мстить. . Обязательно заказать физическую карту на НП. Потом закрыть. Подождать 45 дней. Подать заявку повторно. В случае нулевого лимита - повторить. Не умеют делать все зорошо и соазу - пусть тренируются на отправке карт новой почтой с оплатой ее услуг