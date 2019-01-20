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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9785978697879788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:32

  MASolomko написав:Striker, имея на руках несколько кредитных карт Аллы такие вопросы задавать уже стыдно :|

После опердня РД на основе текущей задолженности по счёту формируется ежемесячный платёж.

Ну, мало ли. :mrgreen:
В общем, имеем стандартный грейс до 60 дней + рассрочка на 10 платежей.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:41

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:В общем, имеем стандартный грейс до 60 дней + рассрочка на 10 платежей.

А не до 31 дня?
Востаннє редагувалось ingtrans в Чет 16 вер, 2021 17:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:49

  ingtrans написав:А не до 31 дня?

Вот поэтому я и спрашивал. :) Но по логике, как написал MASolomko, в РД формируется ОМП на задолженность за предыдущие периоды, и этот ОМП нужно погасить в следующую РД. Если же был бы 31 день, то ОМП тогда пересчитывалось бы с каждой новой проведенной по счету покупкой. Вообще, на сайте Альфы нет нормального примера расчёта задолженности и как оно правильно считается.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:56

Re: Альфа-Банк

Пожалуй что так. Этот момент как-то не очень понятно описан - "Например, если ты оплатил покупку картой за счет кредитных средств на сумму 10 000 грн, то кредитная ставка составит 0,01% годовых, то есть — 1 грн в год. Минимальный ежемесячный платеж — 1 000 грн в первый месяц, 900 грн — в следующий месяц и т. д." Вот этот "первый месяц" - это когда? Фактически во второй месяц?
С другой стороны, это всё как бы и не грейс, а рассрочка, но с "отсрочкой" первой оплаты.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 19:08

Если считать до 2 мес. грейс + 10 оплат ОМП, то Хамелеон заменит половину кэшбэчных карт, если не больше. Например, кто пользуется Б5, то продукты станет выгоднее покупать уже Хамелеоном даже с 1% грязными, также и с Пудрой, если 2% грязными выпадет Аптека. И многое другое.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 19:23

  Flamingo написав:
  wig написав:
  MASolomko написав:На Android выкатили 2 обновы сегодня. Актуальная 1.6.4

Точно, по горячим следам прилетела еще одна обнова, но... кредлимит уже тю-тю. что делать?

Мстить. ;). Обязательно заказать физическую карту на НП. Потом закрыть. Подождать 45 дней. Подать заявку повторно. В случае нулевого лимита - повторить. Не умеют делать все зорошо и соазу - пусть тренируются на отправке карт новой почтой с оплатой ее услуг ;)

закрыть карту через сенс возможно?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 19:24

ДИЯ

Подскажите, Альфа полноценно принимает документы из ДИИ (загран+код)? Выплату ФГВФЛ (Зем.капитал) и перевыпуск карты пройдет?
https://alfabank.ua/about/press/nova-mo ... -diya-2582
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 19:25

  Striker написав:кто пользуется Б5, то продукты станет выгоднее покупать уже Хамелеоном даже с 1% грязными

Очень спорно
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 19:28

А к хам-ону допки бесплатные есть?
demichh
 
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