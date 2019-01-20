Alfa_Bank написав: Ви подаєте заявку на кред. ліміт, як і по звичайному кредитному продукту. Просто це дебетово-кредитна карта, тому якщо ліміт не погоджено випускається дебетова карта без ліміту. Якби була тільки кредитка, то була б відмова і карта не оформилась.
Уважаемый представитель банка - я внимательно перечитал то что вы написали. А также сравнил ваши слова с тем пакетом документов, который я получил на почту от вашего банка после открытия Хам.она с нулевым лимитом. То есть то что вы называете "дебетова карта без ліміту". Так вот в пакете документов между всего прочего присутсвуют: - ПАСПОРТ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ - АКЦЕПТ ПРОПОЗИЦІЇ НА УКЛАДАННЯ УГОДИ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТНОЇ КАРТКИ ТА ВІДКРИТТЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ
Напомню карта дебетовая и согласно той информации, которую распространяет служба поддержки банка и представитель банка на этом форуме по такой карте уже никогдатне будет установлен кредитный лимит. Отсюда вопрос почему клиентам при открытии дебетной карты предлагают акцептовать указанные выше документы, щаставляют их соглашаться в числе прочего с процентными ставками, штрафами и прочей ерундой которая никак и никогда не может быть применена к дебетовой карте? Неужели такой большой банк как Альфа за месяц с начала эмиссии Хам.онов оказался не способным разработать документы под Хам.он-дебетку и высылать клиентам именно документы которые соответсвуют именно их карте? Но самое интересное даже не в этой отсутствии элементарного профессионализма. Самое интересное зачем клиенту, которому вы выпустили ДЕБЕТКУ вы присылаете ваш рекламный текст в котором перечисляете преимущества якобы его новой КРЕДИТНОЙ карты? Что это троллинг или все тот же непрофессионализм? Лично мне кажется что подобное ваше письмо имеет все признаки недобросовестной рекламы со стороны банка. Ведь клиент на стадии оформления документов на карту через ваше приложение видя подобные документы вводится в заблуждение, что ему действительно оформляется кредитная карта, а еотом еще читает ваше издевательство в письме от банка. Если я не ошибаюсь случаи недобросовестной рекламы банков любит рассматривать НБУ Как нибудь прокомментируете это безобразие со стороны банка?
wig написав:А чего хамелеон без лимит добавился? Это уже все, или подтянется потом?
Тепер дебетова карта, ліміт вже не буде встановлюватись
Да, повеселила сегодня Альфа, широко разрекламированная карта « первая в Украине карта с бесконечным льготным периодом» оказалась дебетовой. ( на рэде приличный кредитный лимит). Вот теперь думаю, какие такие преимущества этой крутой карты?
Striker написав:Хамелеон заменит половину кэшбэчных карт, если не больше.
Если научитесь пользоваться страховкой Visa, то карта может біть очень крутой )
Ромасик написав:закрыть карту через сенс возможно?
Через авторизированный чат в приложении или позвонив в контакт-центр. Заявки принимают "идут в ход" в рабочее время.
Flamingo написав:...Хам.она с нулевым лимитом.
Тебе после оформления карты приходило уведомление, что тебе установили нулевой кредитный лимит?
Flamingo написав:Ведь клиент на стадии оформления...
Достаточно посмотреть на третью картинку в этой статье. Если карта без кредитного лимита, то на ней действует бесконечный льготный период (которым правда и не воспользуешься), -- явно про это не написано. Та даже в этой статье на четвертой картинке аналогично.
Тебе после оформления карты приходило уведомление, что тебе установили нулевой кредитный лимит?
Не понял к чему этот вопрос, но нет не приходило. Приходил пакет документов вместе с письмом содержащим недостоверную рекламу. В тексте одного из документов да было оговорено что установлен нулевой лимит. По сути при оформлении карты словосочетание "кредитный лимит" мелькало лишь однажды на долю секунды сразу после нажатия кнопы "заказать карту" или что-то подобное. Поскольку подобная карта оформлялась впервые явной информации будет ли лимит или его не будет вообще я не встретил нигде. А названия документов, на акцепт которых запрашивалось согласие явно вводили в заблуждение что оформляется явно кредитная, но никак не дебетная карта . Подать заявку на рассмотрение желаемого лимита тоже не было никакой возможности - ничего подобного процедура не предлагала. Также предложение открыть карту Хамелеон не содержало ни малейшей информации о том какого типа карту мне предлагает открыть банк - кредитную или дебетную. Блин да чем больше я пишу тем больше я убеждаюсь что банк явно своими действиями пытался ввести меня в заблуждение
MASolomko написав:Достаточно посмотреть на третью картинку в этой статье. Если карта без кредитного лимита, то на ней действует бесконечный льготный период (которым правда и не воспользуешься), -- явно про это не написано. Та даже в этой статье на четвертой картинке аналогично.
Картинки это безусловно красиво и интересно, но я всё-таки вел речь о пакете документов. Кроме всего прочего вот как алла сама позиционирует бесконечный льготный период в своем письме: "Суперможливості картки: - Нескінченний пільговий період — можливість здійснювати покупки з кредитного ліміту картки за ставкою 0,01% річних." У вас не возникает никакого диссонанса по поводу написанного? Это ли не является образчиком "недостоверной рекламы"?
Тут в другой ветке около года двух обсуждалось как сложно получить что либо по такой страховке. Сама страховая если не ошибаюсь находится в ЮАР, применяет термины и положения из английской версии документов, перевод которых имеет отличия от русской (украинской) версии. В общем сильно рассчитывать на такую страховку, если страховка реально нужна я бы не рисковал
Striker написав:Хамелеон заменит половину кэшбэчных карт, если не больше.
Если научитесь пользоваться страховкой Visa, то карта может біть очень крутой )
Мне и без страховки Visa хватит. Выше привёл расчёт, что карта намного выгоднее за остальные казалось бы незаменимые карты в быту.
Ваши расчеты безусловно интресны если бы не одно но. Исчерпав лимит вы окажетесь в ситуации что для получения рассчитанной вами эфективности траты по такой карте вы сможете совершать не более чем на сумму 3000 в месяц. С учётом того что у вас в семье две карты - суммарные траты на продукты, аптеки, наверняка и на азс и т.п. не должны будут превышать 6000. И дальше вам надо будет или гасить более ранние траты (снижая тем самым рассчитанную вами эффективность) либо использовать все те же б5, пудру и другие подобные карты