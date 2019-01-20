Додано: Чет 16 вер, 2021 20:00

Alfa_Bank написав:

Ви подаєте заявку на кред. ліміт, як і по звичайному кредитному продукту. Просто це дебетово-кредитна карта, тому якщо ліміт не погоджено випускається дебетова карта без ліміту. Якби була тільки кредитка, то була б відмова і карта не оформилась. Ви подаєте заявку на кред. ліміт, як і по звичайному кредитному продукту. Просто це дебетово-кредитна карта, тому якщо ліміт не погоджено випускається дебетова карта без ліміту. Якби була тільки кредитка, то була б відмова і карта не оформилась.

Уважаемый представитель банка - я внимательно перечитал то что вы написали. А также сравнил ваши слова с тем пакетом документов, который я получил на почту от вашего банка после открытия Хам.она с нулевым лимитом. То есть то что вы называете "дебетова карта без ліміту". Так вот в пакете документов между всего прочего присутсвуют:- ПАСПОРТ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ- АКЦЕПТ ПРОПОЗИЦІЇ НА УКЛАДАННЯ УГОДИ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТНОЇ КАРТКИ ТА ВІДКРИТТЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇНапомню карта дебетовая и согласно той информации, которую распространяет служба поддержки банка и представитель банка на этом форуме по такой карте уже никогдатне будет установлен кредитный лимит. Отсюда вопрос почему клиентам при открытии дебетной карты предлагают акцептовать указанные выше документы, щаставляют их соглашаться в числе прочего с процентными ставками, штрафами и прочей ерундой которая никак и никогда не может быть применена к дебетовой карте? Неужели такой большой банк как Альфа за месяц с начала эмиссии Хам.онов оказался не способным разработать документы под Хам.он-дебетку и высылать клиентам именно документы которые соответсвуют именно их карте?Но самое интересное даже не в этой отсутствии элементарного профессионализма. Самое интересное зачем клиенту, которому вы выпустили ДЕБЕТКУ вы присылаете ваш рекламный текст в котором перечисляете преимущества якобы его новой КРЕДИТНОЙ карты? Что это троллинг или все тот же непрофессионализм? Лично мне кажется что подобное ваше письмо имеет все признаки недобросовестной рекламы со стороны банка. Ведь клиент на стадии оформления документов на карту через ваше приложение видя подобные документы вводится в заблуждение, что ему действительно оформляется кредитная карта, а еотом еще читает ваше издевательство в письме от банка. Если я не ошибаюсь случаи недобросовестной рекламы банков любит рассматривать НБУКак нибудь прокомментируете это безобразие со стороны банка?