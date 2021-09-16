Додано: Чет 16 вер, 2021 20:44

MASolomko написав:

Flamingo написав: ...Хам.она с нулевым лимитом. ...Хам.она с нулевым лимитом. Тебе после оформления карты приходило уведомление, что тебе установили нулевой кредитный лимит? Тебе после оформления карты приходило уведомление, что тебе установили нулевой кредитный лимит?

MASolomko написав: Достаточно посмотреть на третью картинку в этой статье . Если карта без кредитного лимита, то на ней действует бесконечный льготный период (которым правда и не воспользуешься), -- явно про это не написано. Та даже в этой статье на четвертой картинке аналогично. Достаточно посмотреть на третью картинку в. Если карта без кредитного лимита, то на ней действует бесконечный льготный период (которым правда и не воспользуешься), -- явно про это не написано. Та даже вна четвертой картинке аналогично.

Не понял к чему этот вопрос, но нет не приходило. Приходил пакет документов вместе с письмом содержащим недостоверную рекламу. В тексте одного из документов да было оговорено что установлен нулевой лимит. По сути при оформлении карты словосочетание "кредитный лимит" мелькало лишь однажды на долю секунды сразу после нажатия кнопы "заказать карту" или что-то подобное. Поскольку подобная карта оформлялась впервые явной информации будет ли лимит или его не будет вообще я не встретил нигде. А названия документов, на акцепт которых запрашивалось согласие явно вводили в заблуждение что оформляется явно кредитная, но никак не дебетная карта. Подать заявку на рассмотрение желаемого лимита тоже не было никакой возможности - ничего подобного процедура не предлагала. Также предложение открыть карту Хамелеон не содержало ни малейшей информации о том какого типа карту мне предлагает открыть банк - кредитную или дебетную. Блин да чем больше я пишу тем больше я убеждаюсь что банк явно своими действиями пытался ввести меня в заблуждениеКартинки это безусловно красиво и интересно, но я всё-таки вел речь о пакете документов. Кроме всего прочего вот как алла сама позиционирует бесконечный льготный период в своем письме: "Суперможливості картки:- Нескінченний пільговий період — можливість здійснювати покупки з кредитного ліміту картки за ставкою 0,01% річних."У вас не возникает никакого диссонанса по поводу написанного? Это ли не является образчиком "недостоверной рекламы"?