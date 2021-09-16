Да, повеселила сегодня Альфа, широко разрекламированная карта « первая в Украине карта с бесконечным льготным периодом» оказалась дебетовой. ( на рэде приличный кредитный лимит).
Вот теперь думаю, какие такие преимущества этой крутой карты?
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Додано: Чет 16 вер, 2021 20:01
Да, повеселила сегодня Альфа, широко разрекламированная карта « первая в Украине карта с бесконечным льготным периодом» оказалась дебетовой. ( на рэде приличный кредитный лимит).
Вот теперь думаю, какие такие преимущества этой крутой карты?
Додано: Чет 16 вер, 2021 20:21
Re: Альфа-Банк
Если научитесь пользоваться страховкой Visa, то карта может біть очень крутой )
Через авторизированный чат в приложении или позвонив в контакт-центр. Заявки принимают "идут в ход" в рабочее время.
Тебе после оформления карты приходило уведомление, что тебе установили нулевой кредитный лимит?
Достаточно посмотреть на третью картинку в
Додано: Чет 16 вер, 2021 20:34
Додано: Чет 16 вер, 2021 20:37
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 16 вер, 2021 20:44
Не понял к чему этот вопрос, но нет не приходило. Приходил пакет документов вместе с письмом содержащим недостоверную рекламу. В тексте одного из документов да было оговорено что установлен нулевой лимит. По сути при оформлении карты словосочетание "кредитный лимит" мелькало лишь однажды на долю секунды сразу после нажатия кнопы "заказать карту" или что-то подобное. Поскольку подобная карта оформлялась впервые явной информации будет ли лимит или его не будет вообще я не встретил нигде. А названия документов, на акцепт которых запрашивалось согласие явно вводили в заблуждение что оформляется явно кредитная, но никак не дебетная карта . Подать заявку на рассмотрение желаемого лимита тоже не было никакой возможности - ничего подобного процедура не предлагала. Также предложение открыть карту Хамелеон не содержало ни малейшей информации о том какого типа карту мне предлагает открыть банк - кредитную или дебетную. Блин да чем больше я пишу тем больше я убеждаюсь что банк явно своими действиями пытался ввести меня в заблуждение
Картинки это безусловно красиво и интересно, но я всё-таки вел речь о пакете документов. Кроме всего прочего вот как алла сама позиционирует бесконечный льготный период в своем письме: "Суперможливості картки:
- Нескінченний пільговий період — можливість здійснювати покупки з кредитного ліміту картки за ставкою 0,01% річних."
У вас не возникает никакого диссонанса по поводу написанного? Это ли не является образчиком "недостоверной рекламы"?
Додано: Чет 16 вер, 2021 20:46
Мне и без страховки Visa хватит. Выше привёл расчёт, что карта намного выгоднее за остальные казалось бы незаменимые карты в быту.
Додано: Чет 16 вер, 2021 20:49
Тут в другой ветке около года двух обсуждалось как сложно получить что либо по такой страховке. Сама страховая если не ошибаюсь находится в ЮАР, применяет термины и положения из английской версии документов, перевод которых имеет отличия от русской (украинской) версии. В общем сильно рассчитывать на такую страховку, если страховка реально нужна я бы не рисковал
Додано: Чет 16 вер, 2021 20:50
Ліміт по Хамону можна побачити до оформлення карти, переглянувши "Оферту" у пункті Документи.
Додано: Чет 16 вер, 2021 20:56
Ваши расчеты безусловно интресны если бы не одно но. Исчерпав лимит вы окажетесь в ситуации что для получения рассчитанной вами эфективности траты по такой карте вы сможете совершать не более чем на сумму 3000 в месяц. С учётом того что у вас в семье две карты - суммарные траты на продукты, аптеки, наверняка и на азс и т.п. не должны будут превышать 6000. И дальше вам надо будет или гасить более ранние траты (снижая тем самым рассчитанную вами эффективность) либо использовать все те же б5, пудру и другие подобные карты
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:03
Re: Альфа-Банк
Вобщем из 5-ти родственников, лимит предложили только одному. Все карты и траты более менее одинаковы. Так что думаю, скоринг тут от балды.
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