Додано: Чет 16 вер, 2021 22:32

jay2004 написав: Flamingo



Странно, когда Вам предлагали прыгнуть в первый поезд (26-28 августа) - Вы очень Странно, когда Вам предлагали прыгнуть в первый поезд (26-28 августа) - Вы очень авторитетно отказались . Хотя тогда были очень щедры (4 акка - 10к грн КЛ, 1 акк - 2к грн). Тогда оформили 4 штуки, а пятый - думаю, подожду (почитав Ваши высказывания), что такое 2000 грн КЛ? И вот сегодня по 5 человеку - БОЛТ, бери дебетку((... А теперь смешно читать Ваши мантры, вплоть до обращений к НБУ. Ничего личного, просто рассуждения...

Ну я не и отказываюсь что собирался брать хам.она в предверии поездки за границу запланированную на октябрь. Поэтому в августе при непонятной схеме ее проучения через какой-то телеграмм канал мне карта точно была не нужна. Опять таки где гарантия что мне бы дали лимит тогда? То что дали его по вашим аккам - это ведь ничего не доказывает. MASolomko в августе лимитьне дали - для меня это очень показательно.Поэтому то что вы написали - Имхо глупость. Ничего личного - просто констатация факта.А то что я делюсь тут своими мыслями и наблюдениями - никакие не мантры. Скучно - внуки в садике и школе, на пляже уже неуютно. Думал хоть с думающими форумчанами поделиться мыслями и наблюдениями о несовершенстве алкиных процедур. Разве не имею права?Вот кстати еще пару строк для людей с мозгами: при любой скоринговой системе будут и те клиенты которым банк даст лимит и те которым не даст. Первым он тем самым по сути говорит - мне нравится ваш профиль как клиента банка и операции которые вы совершаете и то как вы их совершаете, кроме того я планирую на вас заработать (надеюсь вы таки ошибётесь и вылетите из грейса ну или по крайней мере накосите мне бабосиков через интерчендж). Посыл же тем кому отказали будет иным - собственно их по сути будет два - части клиентов- отказников: "я опасаюсь вам давать лимит поскольку не уверен в вашей платежеспособности", другой части клиентов "проанализировав ваш клиентский профиль банк пришел к выводу что на вас заработать вряд ли удасться, а давать зарабатывать чисто вам банку не интересно - ваш лимит - 0".Ну а план своих дальнейших действий по поводу хам.она - я уже изложил. В следующем месяце карта теститься в аэропортовых сервисах после чего закрывается. И в зависимости от того что порекомендует персмен будет переоткрываться. Если система будет позволять это сделать (по словам MASolomko предложение открыть новый хам.он в приложении может иине появится). Лично для меня и моей семьи наличие или отсутствие дополнительных 60к лимитов вообще не принципиально и не критично. Да как кредитка карта по всем признакам одна из лучших на рынке - ни ничего страшного если она не появится в моем кошельке ближайший год-два. С другой стороны я очень надеюсь что офпред донесет все те недостатки системы открытия карт на которые я указал до тех от кого это зависит, банк их оперативно устранит и уже следующим клиентам уже будет проще и легче оформлять этот продукт. Для того и пишу. Честь имею!