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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9787978897899790

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:07

Re: Альфа-Банк

Открыл сегодня Хамелеон, кредитный лимит не предложили. Подскажите, есть смысл в этой карте, если уже открыты карты Блэк? Не могу найти применение ей как еще одной дебетке. Или все-таки у нее есть преимущества перед Блэк?
a_stetcenko
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:14

  Flamingo написав:Ваши расчеты безусловно интресны если бы не одно но. Исчерпав лимит вы окажетесь в ситуации что для получения рассчитанной вами эфективности траты по такой карте вы сможете совершать не более чем на сумму 3000 в месяц. С учётом того что у вас в семье две карты - суммарные траты на продукты, аптеки, наверняка и на азс и т.п. не должны будут превышать 6000. И дальше вам надо будет или гасить более ранние траты (снижая тем самым рассчитанную вами эффективность) либо использовать все те же б5, пудру и другие подобные карты

Согласен, что когда-то упрусь в лимиты и надо будет уже больше задействовать остальные карты. Поэтому и сделан максимальный размер лимита в 30к, потому что банк и так с этого ничего не имеет, разве что убытки и временный хайп. На 2 Хамелеонах у нас в общем почти дармовых 52,5к, которые при наших тратах можно "вырабатывать" месяца 4 точно. К тому же, все необходимые категории тоже не будут выпадать каждый месяц, хоть у меня и открыты все 10 категорий и у жены 9 из 10. В общем, в любом случае, карта очень жирная, почти как ПУМБ со своим халявным снятием лимита, только тут нужно немного возвращать каждый месяц.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:14

  apostol написав:Ліміт по Хамону можна побачити до оформлення карти, переглянувши "Оферту" у пункті Документи.

Вы безусловно правы и с этим никто спорить не собирается. Но как уже упоминалось сегодня на ветке банк запрос в БКИ не шлет и по действующим клиентам скоринг в момент подачи заявки не осуществляет - использует ранее сделанную оценку клиента. В этом случае по сути в момент подачи заявки на карту банк уже на 100 % знает кому из клиентов он даст лимит (и какой) а кому выпустит как пишет сам представитель банка "дебетку без кредитного лимита". Так на поркуа об этом явно не сообщить клиенту еще да нажатия кнопки? На поркуа клиенту которому банк выпустит только дебетку на которую невозможно в дальнейшем получить лимит присылать документы из пакета на оформление кредитной карты, заставляет акцептовать ставки и штрафы по кредиту, плюс рекламирует в письме "бесконечный льготный период как возможность оплаты за счет кредитных средств". Я тут или на красном сегодня встречал несколько сообщений от клиентов открывших карту и желающих теперь ее закрыть в виду бесполезности ее без лимита. Почему клиента в самом начале, до начала оформления заявки на карту не предупредить о том что лимита точно не будет (напомню банк это точно знает)? Вот сейчас у моей супруги в сенсе висит кнопа "вам согласован кредит наличными ХХк грн." - почему подобного нельзя сделать было по хам.ону? ИМХО не правильно это. Да клиенты тоже не правы - мало кто читает тщательно все доки больше доверяя рекламным буклетамти зайпу который специально создал месяц назад сам банк. Но ИМХО это не оправдывает действия банка, вследствие которых и клиент тратит время впустую и банк получает лишнюю заботу по закрытию ненужных карт, ну и недовольных клиентов впридачу ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:31

Flamingo

Странно, когда Вам предлагали прыгнуть в первый поезд (26-28 августа) - Вы очень авторитетно отказались. Хотя тогда были очень щедры (4 акка - 10к грн КЛ, 1 акк - 2к грн). Тогда оформили 4 штуки, а пятый - думаю, подожду (почитав Ваши высказывания), что такое 2000 грн КЛ? И вот сегодня по 5 человеку - БОЛТ, бери дебетку((... А теперь смешно читать Ваши мантры, вплоть до обращений к НБУ. Ничего личного, просто рассуждения...
Востаннє редагувалось jay2004 в Чет 16 вер, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:31

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:...нет не приходило. Приходил пакет документов вместе с письмом...
После ручного оформления карты 27 августа получил с PUSH с увеличением кредитного лимита по Хамелеону и новый лимит установили на 0 грн :D
Этот момент я хотел просто уточнить. )

ps Сейчас в чате хейтеров писали, что карта всё таки кредитная. Система автоматически лимит не нальёт, но можно будет самому подать запрос на установку кредитного лимита. Только этот функционал не ждать так быстро.

Но банк явно не дороботал экраны оформления карты :( В этом бы плане monobank вылизал бы куда лучше.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:59

  Striker написав:2. Можно ли как-то закрыть лишнюю кредитку (Red Cash :cry:) через перс. мена (вумен) или через чат?

Закрыл не нужный 3-й тревел в том месяце через чат - на ней минимум был. Хам-он открыл сегодня с норм. лимитом.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:20

  jay2004 написав:Flamingo

Странно, когда Вам предлагали прыгнуть в первый поезд (26-28 августа) - Вы очень авторитетно отказались. Хотя тогда были очень щедры (4 акка - 10к грн КЛ, 1 акк - 2к грн). Тогда оформили 4 штуки, а пятый - думаю, подожду (почитав Ваши высказывания), что такое 2000 грн КЛ? И вот сегодня по 5 человеку - БОЛТ, бери дебетку((... А теперь смешно читать Ваши мантры, вплоть до обращений к НБУ. Ничего личного, просто рассуждения...

мне тогда дали с 0 лимитом, хотя есть 3 кредитки на огромные суммы.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:31

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Если взять 10% годовых, то:

ИМХО, ну дето отак будет года на 3 с учетом регулярного погашения ОМП-10% (при покупке на 10К)

Зображення

Т.е. за полгода уже накапает типаКБ на 4.19%, через год -- 6,52%...
Эт без учета самого КБ(орехов) за покупку
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 16 вер, 2021 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:32

  jay2004 написав:Flamingo

Странно, когда Вам предлагали прыгнуть в первый поезд (26-28 августа) - Вы очень авторитетно отказались. Хотя тогда были очень щедры (4 акка - 10к грн КЛ, 1 акк - 2к грн). Тогда оформили 4 штуки, а пятый - думаю, подожду (почитав Ваши высказывания), что такое 2000 грн КЛ? И вот сегодня по 5 человеку - БОЛТ, бери дебетку((... А теперь смешно читать Ваши мантры, вплоть до обращений к НБУ. Ничего личного, просто рассуждения...

Ну я не и отказываюсь что собирался брать хам.она в предверии поездки за границу запланированную на октябрь. Поэтому в августе при непонятной схеме ее проучения через какой-то телеграмм канал мне карта точно была не нужна. Опять таки где гарантия что мне бы дали лимит тогда? То что дали его по вашим аккам - это ведь ничего не доказывает. MASolomko в августе лимитьне дали - для меня это очень показательно.
Поэтому то что вы написали - Имхо глупость. Ничего личного - просто констатация факта.

А то что я делюсь тут своими мыслями и наблюдениями - никакие не мантры. Скучно - внуки в садике и школе, на пляже уже неуютно. Думал хоть с думающими форумчанами поделиться мыслями и наблюдениями о несовершенстве алкиных процедур. Разве не имею права?

Вот кстати еще пару строк для людей с мозгами: при любой скоринговой системе будут и те клиенты которым банк даст лимит и те которым не даст. Первым он тем самым по сути говорит - мне нравится ваш профиль как клиента банка и операции которые вы совершаете и то как вы их совершаете, кроме того я планирую на вас заработать (надеюсь вы таки ошибётесь и вылетите из грейса ну или по крайней мере накосите мне бабосиков через интерчендж). Посыл же тем кому отказали будет иным - собственно их по сути будет два - части клиентов- отказников: "я опасаюсь вам давать лимит поскольку не уверен в вашей платежеспособности", другой части клиентов "проанализировав ваш клиентский профиль банк пришел к выводу что на вас заработать вряд ли удасться, а давать зарабатывать чисто вам банку не интересно - ваш лимит - 0".

Ну а план своих дальнейших действий по поводу хам.она - я уже изложил. В следующем месяце карта теститься в аэропортовых сервисах после чего закрывается. И в зависимости от того что порекомендует персмен будет переоткрываться. Если система будет позволять это сделать (по словам MASolomko предложение открыть новый хам.он в приложении может иине появится). Лично для меня и моей семьи наличие или отсутствие дополнительных 60к лимитов вообще не принципиально и не критично. Да как кредитка карта по всем признакам одна из лучших на рынке - ни ничего страшного если она не появится в моем кошельке ближайший год-два. С другой стороны я очень надеюсь что офпред донесет все те недостатки системы открытия карт на которые я указал до тех от кого это зависит, банк их оперативно устранит и уже следующим клиентам уже будет проще и легче оформлять этот продукт. Для того и пишу. Честь имею!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:42

Amethyst, ого, даже так, а я почему-то 10% от первоначальной суммы посчитал. Действительно бесконечный грейс. Даже без кэшбэка выглядит очень вкусно.
Striker
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