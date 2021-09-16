Flamingo написав:два - части клиентов- отказников: "я опасаюсь вам давать лимит поскольку не уверен в вашей платежеспособности", другой части клиентов "проанализировав ваш клиентский профиль банк пришел к выводу что на вас заработать вряд ли удасться, а давать зарабатывать чисто вам банку не интересно - ваш лимит - 0".
А в какой профиль я вхожу?
27 августа дали ящера дебетового, а 6 сентября по текущему RED подняли лимит в 2 раза. И сейчас система желает впихнуть ящера такого же.
В третий . В любой системе есть определенный предел погрешности. В отлаженных - он весьма невысокий. А у алкиных... В общем Имхо по вам система в свое время явно промвхнулась. Теперь вот вроде исправлеЦЦО, но глюкавость все еще побеждает
Панове, а чи у всіх, хто оформлював Хамон висвічується попередній ліміт ( і його коректність) перед оформленням? Бо в мене висвітилася лише можливість оформлення жижитал Хамона, і про ніякий можливий кред.ліміт не написано. Чи можливо, тоді буде в мене з нулем, якщо оформлю?