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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9788978997909791

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 05:01

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:два - части клиентов- отказников: "я опасаюсь вам давать лимит поскольку не уверен в вашей платежеспособности", другой части клиентов "проанализировав ваш клиентский профиль банк пришел к выводу что на вас заработать вряд ли удасться, а давать зарабатывать чисто вам банку не интересно - ваш лимит - 0".
А в какой профиль я вхожу? :D

27 августа дали ящера дебетового, а 6 сентября по текущему RED подняли лимит в 2 раза. И сейчас система желает впихнуть ящера такого же.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 05:38

  MASolomko написав:А в какой профиль я вхожу? :D


В третий ;). В любой системе есть определенный предел погрешности. В отлаженных - он весьма невысокий. А у алкиных... В общем Имхо по вам система в свое время явно промвхнулась. Теперь вот вроде исправлеЦЦО, но глюкавость все еще побеждает ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:00

Re: Альфа-Банк

Flamingo, ещё необходимо учитывать, что банк открывает кредитную линию на год с возможностью пролонгации. В третью категорию попали те, кому банк продлил кредитную линию, но вот скоринг по ящеру не прошёл.

Банк имеет право отказать в кредитном продукте. Это его право, но таким жестом банк может и растерять часть клиентов :roll: Особенно, в моём случае. :mrgreen:
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:28

Re: Альфа-Банк

Панове, а чи у всіх, хто оформлював Хамон висвічується попередній ліміт ( і його коректність) перед оформленням? Бо в мене висвітилася лише можливість оформлення жижитал Хамона, і про ніякий можливий кред.ліміт не написано. Чи можливо, тоді буде в мене з нулем, якщо оформлю?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:40

Re: Альфа-Банк

Писали выше. Надо нажать Оферту и будет видно в тексте размер кредитного лимита. На 3х акках показывает корректно. Сколько на главной- столько и в оферте.
lel
 
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