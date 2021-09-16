Flamingo написав:два - части клиентов- отказников: "я опасаюсь вам давать лимит поскольку не уверен в вашей платежеспособности", другой части клиентов "проанализировав ваш клиентский профиль банк пришел к выводу что на вас заработать вряд ли удасться, а давать зарабатывать чисто вам банку не интересно - ваш лимит - 0".
А в какой профиль я вхожу?
27 августа дали ящера дебетового, а 6 сентября по текущему RED подняли лимит в 2 раза. И сейчас система желает впихнуть ящера такого же.
В третий . В любой системе есть определенный предел погрешности. В отлаженных - он весьма невысокий. А у алкиных... В общем Имхо по вам система в свое время явно промвхнулась. Теперь вот вроде исправлеЦЦО, но глюкавость все еще побеждает
Панове, а чи у всіх, хто оформлював Хамон висвічується попередній ліміт ( і його коректність) перед оформленням? Бо в мене висвітилася лише можливість оформлення жижитал Хамона, і про ніякий можливий кред.ліміт не написано. Чи можливо, тоді буде в мене з нулем, якщо оформлю?
На хамон дают 0, но предлагают кредит наличными на сотку. При чем настойчиво, и при звонке в калл центр. Приятно, безусловно, что банк считает меня таким богатым клиентом ) Альфа-банк, где логика? Вы подумали, что ваш банк единственный? Или такой любимый, что клиент даже не будет думать о выборе?
Востаннє редагувалось 2XL в П'ят 17 вер, 2021 08:24, всього редагувалось 1 раз.
ИМХО, бесполезная вещь. Он же считает по принципу "сколько нужно платить, чтобы погасить за х месяцев" (ну то есть тупо делим задолженность на интересующее количество месяцев), но для свинорылов интересен случай "какую минимальную сумму нужно заплатить, чтобы не попасть на штрафные санкции". Это раз. Во-вторых, он не дает ответа на вопрос о первом месяце. Хотя ответ на этот вопрос, я так понимаю, будет очевиден после начала использования карты.
2XL написав:На хамон дают 0, но предлагают кредит наличными на сотку. При чем настойчиво, и при звонке в калл центр. Приятно, безусловно, что банк считает меня таким богатым клиентом ) Альфа-банк, где логика?
Очевидно же - логика банка проста и о ней я писал уже выше - банк делает вам однозначный посыл что он просто тупо хочет на вас заработать (если не ошибаюсь по кредиту наличными вы сразу начинаете платить %%) и плюшек (в виде хам.она) при этом не предлагает. Типа букетно-конфетный период закончен - теперь только хардкор
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 17 вер, 2021 08:28, всього редагувалось 1 раз.
lel написав:Писали выше. Надо нажать Оферту и будет видно в тексте размер кредитного лимита. На 3х акках показывает корректно. Сколько на главной- столько и в оферте.
Дякую, друже. Значить поки що без мене. На головному екрані замовлення Хамону в мене відсутній рядок про кред.ліміт, і в Оферті 0. Ну та дякую Алці хоч і за те, що правдиво світить кред.ліміт ще ДО оформлення. Бо наприклад для мене, та напевно і для багатьох наших форумчан Хамон без ліміту - це зайва непотрібна картка.