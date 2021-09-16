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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9789979097919792

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:28

Re: Альфа-Банк

  2XL написав:На хамон дают 0, но предлагают кредит наличными на сотку. При чем настойчиво, и при звонке в калл центр. Приятно, безусловно, что банк считает меня таким богатым клиентом )
Альфа-банк, где логика? Вы подумали, что ваш банк единственный? Или такой любимый, что клиент даже не будет думать о выборе?

Мне и лимит по хамелеону дали и кредит наличными предлагают. Так что думаю, что это вещи, не связанные между собой.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:35

Re: Альфа-Банк

Заказал, выдержал небольшой допрос: Почему с другого телефона? Какой был до этого? Дата рождения жены? Кем и когда выдан паспорт?
Так и не научился открывать СМС в Сенсе-захожу с другого телефона. Дали, как и было обещано 30т. Есть ещё 2 максимки- все в рассрочках. Тут же предложили РЕД с 130т.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:41

Re: Альфа-Банк

1finanсier написав:
  lel написав:Ну та дякую Алці хоч і за те, що правдиво світить кред.ліміт ще ДО оформлення. Бо наприклад для мене, та напевно і для багатьох наших форумчан Хамон без ліміту - це зайва непотрібна картка.

Нет абсолютно никакого смысла скрывать отсутствие лимита. Двое друзей по моему совету открывали Б5. Обоим не налили. Причём один из них ФОП совсем весь белый. В результате негатив к банку и карточки не используются
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:43

  Flamingo написав:
  2XL написав:На хамон дают 0, но предлагают кредит наличными на сотку. При чем настойчиво, и при звонке в калл центр. Приятно, безусловно, что банк считает меня таким богатым клиентом )
Альфа-банк, где логика?
Очевидно же - логика банка проста и о ней я писал уже выше - банк делает вам однозначный посыл что он просто тупо хочет на вас заработать (если не ошибаюсь по кредиту наличными вы сразу начинаете платить %%) и плюшек (в виде хам.она) при этом не предлагает. Типа букетно-конфетный период закончен - теперь только хардкор :mrgreen:

А на моєму прикладі прийшла така думка - може дивляться наприклад не на загальний ліміт по іншим карткам , а наскільки глибоко туди залізли. Бо в мене наприклад загальний ліміт по всім карткам всіх банків досить невеликий у порівнянні з тутешніми свиновепрями,( в альфі взагалі кредиток не маю, лише депозити) але зараз вибраний майже увесь, і сумма у декілька моїх місячних зарплат, тож може алка подивилася, і подумала, навішо хлоцю ще один можливий кредитний тягар :lol: , бо дамо йому ліміт, а він ще і наш хамон вичавить як лимон :wink:
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:47

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав: Очевидно же - логика банка проста и о ней я писал уже выше - банк делает вам однозначный посыл что он просто тупо хочет на вас заработать (если не ошибаюсь по кредиту наличными вы сразу начинаете платить %%)
Обещать у Альфы - не значит жениться!
Когда то были нужны наличные деньги на короткий период, но 4% платить не хотелось. Алла постоянно настойчиво предлагала нал 50 тысяч.
Звоню, говорю хочу взять. И началось... Знаете 50 это реклама, а так предлагаем 30. Берём в работу... Знаете, 30 много, можем дать 15...
Снял с кредитки. С комиссией (, но в другом банке.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:49

  2XL написав:
1finanсier написав:
  lel написав:Ну та дякую Алці хоч і за те, що правдиво світить кред.ліміт ще ДО оформлення. Бо наприклад для мене, та напевно і для багатьох наших форумчан Хамон без ліміту - це зайва непотрібна картка.

Нет абсолютно никакого смысла скрывать отсутствие лимита. Двое друзей по моему совету открывали Б5. Обоим не налили. Причём один из них ФОП совсем весь белый. В результате негатив к банку и карточки не используются

Але чомусь Тас, та дуже багато інших банків продовжують пропонувати людям кота у мішку ( або некоректний можливий попередній ліміт, не зважаючи на негатив. На відміну від тої ж алки з хамоном
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:08

Re: Альфа-Банк

1finanсier написав:Але чомусь Тас, та дуже багато інших банків продовжують пропонувати людям кота у мішку ( або некоректний можливий попередній ліміт, не зважаючи на негатив. На відміну від тої ж алки з хамоном
Делают планы и тратят ресурсы )
Мне izi банку тоже дали пустую, хотя в ТАСе КЛ шестизначный. И ничего оно им не дало.
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