2XL написав:На хамон дают 0, но предлагают кредит наличными на сотку. При чем настойчиво, и при звонке в калл центр. Приятно, безусловно, что банк считает меня таким богатым клиентом ) Альфа-банк, где логика? Вы подумали, что ваш банк единственный? Или такой любимый, что клиент даже не будет думать о выборе?
Мне и лимит по хамелеону дали и кредит наличными предлагают. Так что думаю, что это вещи, не связанные между собой.
Заказал, выдержал небольшой допрос: Почему с другого телефона? Какой был до этого? Дата рождения жены? Кем и когда выдан паспорт? Так и не научился открывать СМС в Сенсе-захожу с другого телефона. Дали, как и было обещано 30т. Есть ещё 2 максимки- все в рассрочках. Тут же предложили РЕД с 130т.
lel написав:Ну та дякую Алці хоч і за те, що правдиво світить кред.ліміт ще ДО оформлення. Бо наприклад для мене, та напевно і для багатьох наших форумчан Хамон без ліміту - це зайва непотрібна картка.
Нет абсолютно никакого смысла скрывать отсутствие лимита. Двое друзей по моему совету открывали Б5. Обоим не налили. Причём один из них ФОП совсем весь белый. В результате негатив к банку и карточки не используются
2XL написав:На хамон дают 0, но предлагают кредит наличными на сотку. При чем настойчиво, и при звонке в калл центр. Приятно, безусловно, что банк считает меня таким богатым клиентом ) Альфа-банк, где логика?
Очевидно же - логика банка проста и о ней я писал уже выше - банк делает вам однозначный посыл что он просто тупо хочет на вас заработать (если не ошибаюсь по кредиту наличными вы сразу начинаете платить %%) и плюшек (в виде хам.она) при этом не предлагает. Типа букетно-конфетный период закончен - теперь только хардкор
А на моєму прикладі прийшла така думка - може дивляться наприклад не на загальний ліміт по іншим карткам , а наскільки глибоко туди залізли. Бо в мене наприклад загальний ліміт по всім карткам всіх банків досить невеликий у порівнянні з тутешніми свиновепрями,( в альфі взагалі кредиток не маю, лише депозити) але зараз вибраний майже увесь, і сумма у декілька моїх місячних зарплат, тож може алка подивилася, і подумала, навішо хлоцю ще один можливий кредитний тягар , бо дамо йому ліміт, а він ще і наш хамон вичавить як лимон
Flamingo написав: Очевидно же - логика банка проста и о ней я писал уже выше - банк делает вам однозначный посыл что он просто тупо хочет на вас заработать (если не ошибаюсь по кредиту наличными вы сразу начинаете платить %%)
Обещать у Альфы - не значит жениться! Когда то были нужны наличные деньги на короткий период, но 4% платить не хотелось. Алла постоянно настойчиво предлагала нал 50 тысяч. Звоню, говорю хочу взять. И началось... Знаете 50 это реклама, а так предлагаем 30. Берём в работу... Знаете, 30 много, можем дать 15... Снял с кредитки. С комиссией (, но в другом банке.
lel написав:Ну та дякую Алці хоч і за те, що правдиво світить кред.ліміт ще ДО оформлення. Бо наприклад для мене, та напевно і для багатьох наших форумчан Хамон без ліміту - це зайва непотрібна картка.
Нет абсолютно никакого смысла скрывать отсутствие лимита. Двое друзей по моему совету открывали Б5. Обоим не налили. Причём один из них ФОП совсем весь белый. В результате негатив к банку и карточки не используются
Але чомусь Тас, та дуже багато інших банків продовжують пропонувати людям кота у мішку ( або некоректний можливий попередній ліміт, не зважаючи на негатив. На відміну від тої ж алки з хамоном
1finanсier написав:Але чомусь Тас, та дуже багато інших банків продовжують пропонувати людям кота у мішку ( або некоректний можливий попередній ліміт, не зважаючи на негатив. На відміну від тої ж алки з хамоном
Делают планы и тратят ресурсы ) Мне izi банку тоже дали пустую, хотя в ТАСе КЛ шестизначный. И ничего оно им не дало.
Получал хамонку в середине августа через "мой киевстар" - там было предложение с нарисованным кредлимитом, почти максимальным. После оформления получил ноль лимита. "Абманули" . Через две недели налили лимиту сами и столько, сколько обещалось на самом первом этапе - еще в приложении "Мой Киевстар". Так что бывает что "альфа" - наливает позже.