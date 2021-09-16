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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:22
2XL написав:
Это вы подписаны на новости в вайбере? Что это за канал?
Жене приходят информационные уведомления почему-то в Viber, мне только в смс. Не знаю даже почему так. За уменьшение лимита на Red мне ничего до сих пор не пришло, сам увидел в Sense.
Востаннє редагувалось Striker
в П'ят 17 вер, 2021 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:27
Amethyst написав:
Уже можно открывать 5КК. Дерзайте
Все с лимитом?
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:32
dect13 написав:
После оформления получил ноль лимита. "Абманули"
. Через две недели налили лимиту сами и столько, сколько обещалось на самом первом этапе...
Был баг и его исправили. Лимит налили тем, кто должен был его получить.
Это из инфы чата хейтеров.
Striker написав:
при этом нигде об этом не предупредив - сюр какой-то.
Вот за отсутствие поддержки можете к Алле выдвинуть претензию. А так банк вправе как дать лимит, так его и забрать.
Теперь Альфа становится динамической, как Приват, monobank и подобные им.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:36
2XL написав: Amethyst написав:
Уже можно открывать 5КК. Дерзайте
Все с лимитом?
Ну даа, правда по Выгоде(Эпик) мне аж 100 грн налили
Ща мучаю ПерсМена )
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:52
Striker написав:
Вот это прикол.
У жены забрали 30к лимита с Red, с 40к до 10к, а с моей Red 4,5к, было 7,7к. На Максимумах ничего не трогали.
Алла, что за дела?
Нам, конечно же, выгоднее Хамелеон, но забирать лимит с Red уже после оформления Хамелеона на следующий день, при этом нигде об этом не предупредив - сюр какой-то.
Жду 2 сорри бонуса, теплые рукавички для жены с логотипом Аллы и себе кофту с оленями. Можно зонтик вместо вышеперечисленного или Кеш'ю орешки.
У мну на Конекте непотребный лимит. Можно его перекинуть на Хама?
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:56
И это, кстати, урезали лимит на моём Red, что лимит стал 3 213.62 грн. Неужели нельзя было как-то округлить что ли, хотя бы до 3 210 грн.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:58
Еще один баг, по Хам.ону не начисляются орехи в категории транспорт. Хотя у меня выбрано 3/5% дебит/кредит.
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