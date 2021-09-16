Жене приходят информационные уведомления почему-то в Viber, мне только в смс. Не знаю даже почему так. За уменьшение лимита на Red мне ничего до сих пор не пришло, сам увидел в Sense.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:22
Жене приходят информационные уведомления почему-то в Viber, мне только в смс. Не знаю даже почему так. За уменьшение лимита на Red мне ничего до сих пор не пришло, сам увидел в Sense.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 17 вер, 2021 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:27
Re: Альфа-Банк
Все с лимитом?
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:32
Re: Альфа-Банк
Был баг и его исправили. Лимит налили тем, кто должен был его получить.
Это из инфы чата хейтеров.
Вот за отсутствие поддержки можете к Алле выдвинуть претензию. А так банк вправе как дать лимит, так его и забрать.
Теперь Альфа становится динамической, как Приват, monobank и подобные им.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:36
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:52
У мну на Конекте непотребный лимит. Можно его перекинуть на Хама?
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:56
И это, кстати, урезали лимит на моём Red, что лимит стал 3 213,62 грн. Неужели нельзя было как-то округлить что ли, хотя бы до 3 210 грн.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 17 вер, 2021 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:58
Еще один баг, по Хам.ону не начисляются орехи в категории транспорт. Хотя у меня выбрано 3/5% дебит/кредит.
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