Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:01

wig написав: [ю

У мну на Конекте непотребный лимит. Можно его перекинуть на Хама? [юУ мну на Конекте непотребный лимит. Можно его перекинуть на Хама?

Ну ранее тут MASolomko писал и офпред подтверждал что если выдали хам.она нулевку то лимит уже именно по этой карте не нальют никогда. Но судя по последним сообщениям это не совсем так. И баги исправляли и додивали. И перераспределяи лимит реда и хам.она. Если действительно хам.он становится динамическим как считает MASolomko то ничего не возможно для банка по идее нет. Было бы желание. Плохо другое после того как ушла мамка и прислали папку по сути форум осиротел. Вопросы не отвчаются - реальная помощь не оказывается. А по хам.ону пока наблюдаем, улыбаемся и машем. В конце концов как когдато говорил один китайский мудрец: "Если очень долго сидеть на берегу реки тотрано или поздно мимо тебя проплывет труп твоего врага". Алла мы не враги - мне не нужен твой труп - меняй подходы по хам.ону - будем дружить