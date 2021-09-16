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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9791979297939794>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:22

  2XL написав:Это вы подписаны на новости в вайбере? Что это за канал?

Жене приходят информационные уведомления почему-то в Viber, мне только в смс. Не знаю даже почему так. За уменьшение лимита на Red мне ничего до сих пор не пришло, сам увидел в Sense.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 17 вер, 2021 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:22

Уже можно открывать 5КК. Дерзайте :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:27

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:Уже можно открывать 5КК. Дерзайте :)
Все с лимитом?
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:32

Re: Альфа-Банк

  dect13 написав:После оформления получил ноль лимита. "Абманули" :). Через две недели налили лимиту сами и столько, сколько обещалось на самом первом этапе...
Был баг и его исправили. Лимит налили тем, кто должен был его получить.
Это из инфы чата хейтеров.

  Striker написав:при этом нигде об этом не предупредив - сюр какой-то.
Вот за отсутствие поддержки можете к Алле выдвинуть претензию. А так банк вправе как дать лимит, так его и забрать.

Теперь Альфа становится динамической, как Приват, monobank и подобные им.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:36

  2XL написав:
Amethyst написав:Уже можно открывать 5КК. Дерзайте :)
Все с лимитом?

Ну даа, правда по Выгоде(Эпик) мне аж 100 грн налили :)
Ща мучаю ПерсМена )
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:52

  Striker написав:Вот это прикол. :lol:

Зображення

У жены забрали 30к лимита с Red, с 40к до 10к, а с моей Red 4,5к, было 7,7к. На Максимумах ничего не трогали.

Алла, что за дела? :lol:

Нам, конечно же, выгоднее Хамелеон, но забирать лимит с Red уже после оформления Хамелеона на следующий день, при этом нигде об этом не предупредив - сюр какой-то.

Жду 2 сорри бонуса, теплые рукавички для жены с логотипом Аллы и себе кофту с оленями. Можно зонтик вместо вышеперечисленного или Кеш'ю орешки. :)

У мну на Конекте непотребный лимит. Можно его перекинуть на Хама?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:56

И это, кстати, урезали лимит на моём Red, что лимит стал 3 213,62 грн. Неужели нельзя было как-то округлить что ли, хотя бы до 3 210 грн. :shock:
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 17 вер, 2021 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:58

Еще один баг, по Хам.ону не начисляются орехи в категории транспорт. Хотя у меня выбрано 3/5% дебит/кредит.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:01

  wig написав:
У мну на Конекте непотребный лимит. Можно его перекинуть на Хама?

Ну ранее тут MASolomko писал и офпред подтверждал что если выдали хам.она нулевку то лимит уже именно по этой карте не нальют никогда. Но судя по последним сообщениям это не совсем так. И баги исправляли и додивали. И перераспределяи лимит реда и хам.она. Если действительно хам.он становится динамическим как считает MASolomko то ничего не возможно для банка по идее нет. Было бы желание. Плохо другое после того как ушла мамка и прислали папку по сути форум осиротел. Вопросы не отвчаются - реальная помощь не оказывается. А по хам.ону пока наблюдаем, улыбаемся и машем. В конце концов как когдато говорил один китайский мудрец: "Если очень долго сидеть на берегу реки тотрано или поздно мимо тебя проплывет труп твоего врага". Алла мы не враги - мне не нужен твой труп - меняй подходы по хам.ону - будем дружить ;)
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 17 вер, 2021 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:02

  wig написав:Еще один баг, по Хам.ону не начисляются орехи в категории транспорт. Хотя у меня выбрано 3/5% дебит/кредит.

Так к орехам же карта вроде раньше подключалась 2-3 дня. То вы поторопились ее юзать ;(
Flamingo
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