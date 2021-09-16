У жены забрали 30к лимита с Red, с 40к до 10к, а с моей Red 4,5к, было 7,7к. На Максимумах ничего не трогали.
Алла, что за дела?
Нам, конечно же, выгоднее Хамелеон, но забирать лимит с Red уже после оформления Хамелеона на следующий день, при этом нигде об этом не предупредив - сюр какой-то.
Жду 2 сорри бонуса, теплые рукавички для жены с логотипом Аллы и себе кофту с оленями. Можно зонтик вместо вышеперечисленного или Кеш'ю орешки.
Тоже только что пришло такое сообщение на вайбер. Но меня в принципе устраивает. На RED мне такой большей лимит и не нужен, как сейчас. Я еще карту не оформлял, но согласен, что рассылать это сообщение нужно было до того, как появилась возможность оформить хамон клиентам
wig написав:Еще один баг, по Хам.ону не начисляются орехи в категории транспорт. Хотя у меня выбрано 3/5% дебит/кредит.
Так к орехам же карта вроде раньше подключалась 2-3 дня. То вы поторопились ее юзать ;(
Понял, спасибо! Интересно, хоть 50% за метро в следующем месяце будет? Но, на всякий случай, выжду два дня. Выходные считаются?
Яестно говоря хз. 2-3 дня то было для новых клиентов точно. А вот как по старому клиенту и новой карте... Я бы на вашем месте написал бы поддержке. Думаю они могут и доначислить. Ведь ваши ореховый эккаунт уже создан а операция подпадала под их начисление.
Пришло сообщение от новой почты что вчера заказанный хам.он уже завтра будет в моем городе. Что ж оперативно весьма. Моня берет 8 дней на доставку и умудряется в них не уложится. Еще бы порядку алле элементарного в среде смузистов и лояльности к клиентам чуть больше
Спасибо Striker за информацию! У меня в сентябре ремонт, и рассрочки на 6 месяцев на покупки в "Эпицентре" мне более интересны (при выбранной категории "Все для дома"), чем гипотетический кредлимит по Хам.ону. Подожду до октября, авось, не закончится пластик красивый...
Искатель написав:Спасибо Striker за информацию! У меня в сентябре ремонт, и рассрочки на 6 месяцев на покупки в "Эпицентре" мне более интересны (при выбранной категории "Все для дома"), чем гипотетический кредлимит по Хам.ону. Подожду до октября, авось, не закончится пластик красивый...
Посмотрите в Укрсибе, по их кредитке рассрочки по Эпику обещали.
Flamingo написав:Коллеги а есть у кого сегодня успещный кейс открытия хам.она с лимитом? Открыл и себе и супруге - у обоих нулевки. И у нее и у меня только по одной аллыной кредитке - у нее еще макс2.0 у меу рэд. Да лимиты у обоих там большие >75k. Но чего-то я подозреваю что Vorlon напрасно ждет 1-го числа Алла к старым клиентам похоже проявляет антилояльность. Зы. Ну и нельзя не отметить появление в новой аппке множества глюков. Ой чтото пошло не так словил уже раз по 10 на каждом акке. Установить информирование не удалось - после нескольки что-то пошло не так переключатель и вовсе перестал переключаться. Уважаемый представитель подскадите вот на поркуа такое людям выставлять на обозрение? И это ваши смузохлебы месяц имели чтобы подготовится и оттестить. И все как всегда... . За такую зрень я не знаю какие должны быть сорри бонусы причем каждому из миллиона пользователей этого сенсового барахла
Та не. Обоим нам с кред. лимитом по 30К получилось. И кред лимиты уже более чем по 75К у обоих. Я правда Тревел закрыл с 5К в том месяце, а так у меня максимка 2.0 + ред у супруги одна максимка 2.0. А кредит наличными вам светит сенс? У нас горят суммы может - это показатель, что хам-он будет с лимитом?