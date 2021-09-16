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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9792979397949795>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:10

  Striker написав:Вот это прикол. :lol:

Зображення

У жены забрали 30к лимита с Red, с 40к до 10к, а с моей Red 4,5к, было 7,7к. На Максимумах ничего не трогали.

Алла, что за дела? :lol:

Нам, конечно же, выгоднее Хамелеон, но забирать лимит с Red уже после оформления Хамелеона на следующий день, при этом нигде об этом не предупредив - сюр какой-то.

Жду 2 сорри бонуса, теплые рукавички для жены с логотипом Аллы и себе кофту с оленями. Можно зонтик вместо вышеперечисленного или Кеш'ю орешки. :)


Тоже только что пришло такое сообщение на вайбер.
Но меня в принципе устраивает. На RED мне такой большей лимит и не нужен, как сейчас.
Я еще карту не оформлял, но согласен, что рассылать это сообщение нужно было до того, как появилась возможность оформить хамон клиентам :?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:20

  Flamingo написав:
  wig написав:Еще один баг, по Хам.ону не начисляются орехи в категории транспорт. Хотя у меня выбрано 3/5% дебит/кредит.

Так к орехам же карта вроде раньше подключалась 2-3 дня. То вы поторопились ее юзать ;(

Понял, спасибо! Интересно, хоть 50% за метро в следующем месяце будет?
Но, на всякий случай, выжду два дня. Выходные считаются?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:23

  wig написав:
  Flamingo написав:
  wig написав:Еще один баг, по Хам.ону не начисляются орехи в категории транспорт. Хотя у меня выбрано 3/5% дебит/кредит.

Так к орехам же карта вроде раньше подключалась 2-3 дня. То вы поторопились ее юзать ;(

Понял, спасибо! Интересно, хоть 50% за метро в следующем месяце будет?
Но, на всякий случай, выжду два дня. Выходные считаются?

Яестно говоря хз. 2-3 дня то было для новых клиентов точно. А вот как по старому клиенту и новой карте... Я бы на вашем месте написал бы поддержке. Думаю они могут и доначислить. Ведь ваши ореховый эккаунт уже создан а операция подпадала под их начисление.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:27

Пришло сообщение от новой почты что вчера заказанный хам.он уже завтра будет в моем городе. Что ж оперативно весьма. Моня берет 8 дней на доставку и умудряется в них не уложится. Еще бы порядку алле элементарного в среде смузистов и лояльности к клиентам чуть больше ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:40

Re: Альфа-Банк

А я свою через чат закрыл. Может, позже придет предложение о кредитном лимите...
archvile
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:03

Спасибо Striker за информацию!
У меня в сентябре ремонт, и рассрочки на 6 месяцев на покупки в "Эпицентре" мне более интересны (при выбранной категории "Все для дома"), чем гипотетический кредлимит по Хам.ону.
Подожду до октября, авось, не закончится пластик красивый...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:11

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:Спасибо Striker за информацию!
У меня в сентябре ремонт, и рассрочки на 6 месяцев на покупки в "Эпицентре" мне более интересны (при выбранной категории "Все для дома"), чем гипотетический кредлимит по Хам.ону.
Подожду до октября, авось, не закончится пластик красивый...
Посмотрите в Укрсибе, по их кредитке рассрочки по Эпику обещали.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:12

А как можно отредактировать шаблон?
В МАБ позволяет только иконку поменять (((
По-новой делать или все же есть варианты?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:33

  Flamingo написав:Коллеги а есть у кого сегодня успещный кейс открытия хам.она с лимитом? Открыл и себе и супруге - у обоих нулевки. И у нее и у меня только по одной аллыной кредитке - у нее еще макс2.0 у меу рэд. Да лимиты у обоих там большие >75k. Но чего-то я подозреваю что Vorlon напрасно ждет 1-го числа Алла к старым клиентам похоже проявляет антилояльность.
Зы. Ну и нельзя не отметить появление в новой аппке множества глюков. Ой чтото пошло не так словил уже раз по 10 на каждом акке. Установить информирование не удалось - после нескольки что-то пошло не так переключатель и вовсе перестал переключаться.
Уважаемый представитель подскадите вот на поркуа такое людям выставлять на обозрение? И это ваши смузохлебы месяц имели чтобы подготовится и оттестить. И все как всегда... :(. За такую зрень я не знаю какие должны быть сорри бонусы причем каждому из миллиона пользователей этого сенсового барахла :(

Та не. Обоим нам с кред. лимитом по 30К получилось. И кред лимиты уже более чем по 75К у обоих. Я правда Тревел закрыл с 5К в том месяце, а так у меня максимка 2.0 + ред у супруги одна максимка 2.0.
А кредит наличными вам светит сенс? У нас горят суммы может - это показатель, что хам-он будет с лимитом?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:37

Так а чего гадать по кредиту наличными, если лимит по хамелеон у показывает ещё до подтверждения заказа?
ingtrans
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