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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:08
Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:28
ребята вот заказал виртуальный хамелеон.
теперь можно идти в отделение и получать пластиковый и у меня будет два хамелеона?
и ещё может кто знает - в отделение вроде выдают как не именные. А лаунж с не именными пускают?
Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:30
в приложении появилась какаято камера ((( она бесконечно меня фоткает (
сижу в ванной а она фоткает...
Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:33
Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:43
Re: Альфа-Банк
Присоединясь к вопросу. Вчера обновил додаток Сенс, заказал цифровой Хамелеон, лимит 30 тыс без всяких хитростей дали. Теперь хочу карту неименную к нему. На днях буду в отделении, можно будет там и перевыпустить неименную, а не в приложении? Карт счет будет тот же, лимит сохранится?
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