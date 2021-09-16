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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9792979397949795

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:08

  Искатель написав:А как можно отредактировать шаблон?
В МАБ позволяет только иконку поменять (((
По-новой делать или все же есть варианты?

Нажмите оплатить, а потом вернуться.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:28

ребята вот заказал виртуальный хамелеон.
теперь можно идти в отделение и получать пластиковый и у меня будет два хамелеона?

и ещё может кто знает - в отделение вроде выдают как не именные. А лаунж с не именными пускают?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:30

в приложении появилась какаято камера ((( она бесконечно меня фоткает (
сижу в ванной а она фоткает...
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:33

  uaprofi написав:в приложении появилась какаято камера ((( она бесконечно меня фоткает (
сижу в ванной а она фоткает...

Покажите ей такое, чтобы уже завтра вышел апдейт приложения без этой функции
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:43

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:ребята вот заказал виртуальный хамелеон.
теперь можно идти в отделение и получать пластиковый и у меня будет два хамелеона?

и ещё может кто знает - в отделение вроде выдают как не именные. А лаунж с не именными пускают?

Присоединясь к вопросу. Вчера обновил додаток Сенс, заказал цифровой Хамелеон, лимит 30 тыс без всяких хитростей дали. Теперь хочу карту неименную к нему. На днях буду в отделении, можно будет там и перевыпустить неименную, а не в приложении? Карт счет будет тот же, лимит сохранится?
cheburek3
 
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