|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:08
Искатель написав:
А как можно отредактировать шаблон?
В МАБ позволяет только иконку поменять (((
По-новой делать или все же есть варианты?
Нажмите оплатить, а потом вернуться.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2321
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:28
ребята вот заказал виртуальный хамелеон.
теперь можно идти в отделение и получать пластиковый и у меня будет два хамелеона?
и ещё может кто знает - в отделение вроде выдают как не именные. А лаунж с не именными пускают?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4906
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 694 раз.
- Подякували: 466 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:30
в приложении появилась какаято камера ((( она бесконечно меня фоткает (
сижу в ванной а она фоткает...
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4906
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 694 раз.
- Подякували: 466 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:33
uaprofi написав:
в приложении появилась какаято камера ((( она бесконечно меня фоткает (
сижу в ванной а она фоткает...
Покажите ей такое, чтобы уже завтра вышел апдейт приложения без этой функции
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30011
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1278 раз.
- Подякували: 7252 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:43
uaprofi написав:
ребята вот заказал виртуальный хамелеон.
теперь можно идти в отделение и получать пластиковый и у меня будет два хамелеона?
и ещё может кто знает - в отделение вроде выдают как не именные. А лаунж с не именными пускают?
Присоединясь к вопросу. Вчера обновил додаток Сенс, заказал цифровой Хамелеон, лимит 30 тыс без всяких хитростей дали. Теперь хочу карту неименную к нему. На днях буду в отделении, можно будет там и перевыпустить неименную, а не в приложении? Карт счет будет тот же, лимит сохранится?
-
cheburek3
-
-
- Повідомлень: 334
- З нами з: 13.12.10
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:19
ещё вопрос кто получал хамелеона на новой почте - в накладной для новой почты указывают финансовый телефон?
(можно ли сделать так что бы для новой почты не указывали телефон или указали не финансовый?)
если указывают только финансовый то отдаёт ли новая почта эту посылку по смс или при предъявлении прав или заграна?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4906
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 694 раз.
- Подякували: 466 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:20
cheburek3 написав: uaprofi написав:
ребята вот заказал виртуальный хамелеон.
теперь можно идти в отделение и получать пластиковый и у меня будет два хамелеона?
и ещё может кто знает - в отделение вроде выдают как не именные. А лаунж с не именными пускают?
Присоединясь к вопросу. Вчера обновил додаток Сенс, заказал цифровой Хамелеон, лимит 30 тыс без всяких хитростей дали. Теперь хочу карту неименную к нему. На днях буду в отделении, можно будет там и перевыпустить неименную, а не в приложении? Карт счет будет тот же, лимит сохранится?
сам не пробывал, но на прошлой недели был в отделении и сказали что так можно
для меня непонятно другое почему на отделение нельзя заказать именную карту?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4906
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 694 раз.
- Подякували: 466 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:24
uaprofi, как только ты заказал пластик через приложение, то уже появляется трек-номер. Указываются в нем финансовые данные.
Это тебе необходимо заказать перевыпуск с доставкой в отделение
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3696
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 438 раз.
- Подякували: 673 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:25
uaprofi написав:
для меня непонятно другое почему на отделение нельзя заказать именную карту?
Вроде ж можно было. Я уже на НП заказал, поэтому перепроверить не могу, но выше писали, что доставят и в отделение, но не так быстро, до 7 дней что ли.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3037
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 427 раз.
-
- Профіль
-
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 2285
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|49652
|6748989
|
П'ят 17 вер, 2021 10:10
Hella
|
|1380
|378996
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19881
|2985505
|
|