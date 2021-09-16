RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9793979497959796>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:08

  Искатель написав:А как можно отредактировать шаблон?
В МАБ позволяет только иконку поменять (((
По-новой делать или все же есть варианты?

Нажмите оплатить, а потом вернуться.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2321
З нами з: 18.05.16
Подякував: 344 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:28

ребята вот заказал виртуальный хамелеон.
теперь можно идти в отделение и получать пластиковый и у меня будет два хамелеона?

и ещё может кто знает - в отделение вроде выдают как не именные. А лаунж с не именными пускают?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4906
З нами з: 21.04.11
Подякував: 694 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:30

в приложении появилась какаято камера ((( она бесконечно меня фоткает (
сижу в ванной а она фоткает...
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4906
З нами з: 21.04.11
Подякував: 694 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:33

  uaprofi написав:в приложении появилась какаято камера ((( она бесконечно меня фоткает (
сижу в ванной а она фоткает...

Покажите ей такое, чтобы уже завтра вышел апдейт приложения без этой функции
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30011
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 7252 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:43

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:ребята вот заказал виртуальный хамелеон.
теперь можно идти в отделение и получать пластиковый и у меня будет два хамелеона?

и ещё может кто знает - в отделение вроде выдают как не именные. А лаунж с не именными пускают?

Присоединясь к вопросу. Вчера обновил додаток Сенс, заказал цифровой Хамелеон, лимит 30 тыс без всяких хитростей дали. Теперь хочу карту неименную к нему. На днях буду в отделении, можно будет там и перевыпустить неименную, а не в приложении? Карт счет будет тот же, лимит сохранится?
cheburek3
 
Повідомлень: 334
З нами з: 13.12.10
Подякував: 68 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:19

ещё вопрос кто получал хамелеона на новой почте - в накладной для новой почты указывают финансовый телефон?
(можно ли сделать так что бы для новой почты не указывали телефон или указали не финансовый?)

если указывают только финансовый то отдаёт ли новая почта эту посылку по смс или при предъявлении прав или заграна?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4906
З нами з: 21.04.11
Подякував: 694 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:20

  cheburek3 написав:
  uaprofi написав:ребята вот заказал виртуальный хамелеон.
теперь можно идти в отделение и получать пластиковый и у меня будет два хамелеона?

и ещё может кто знает - в отделение вроде выдают как не именные. А лаунж с не именными пускают?

Присоединясь к вопросу. Вчера обновил додаток Сенс, заказал цифровой Хамелеон, лимит 30 тыс без всяких хитростей дали. Теперь хочу карту неименную к нему. На днях буду в отделении, можно будет там и перевыпустить неименную, а не в приложении? Карт счет будет тот же, лимит сохранится?


сам не пробывал, но на прошлой недели был в отделении и сказали что так можно

для меня непонятно другое почему на отделение нельзя заказать именную карту?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4906
З нами з: 21.04.11
Подякував: 694 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:24

Re: Альфа-Банк

uaprofi, как только ты заказал пластик через приложение, то уже появляется трек-номер. Указываются в нем финансовые данные.

Это тебе необходимо заказать перевыпуск с доставкой в отделение
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3696
З нами з: 08.03.18
Подякував: 438 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:25

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:для меня непонятно другое почему на отделение нельзя заказать именную карту?

Вроде ж можно было. Я уже на НП заказал, поэтому перепроверить не могу, но выше писали, что доставят и в отделение, но не так быстро, до 7 дней что ли.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 31.07.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:30

  Striker написав:Жду 2 сорри бонуса, теплые рукавички для жены с логотипом Аллы и себе кофту с оленями. Можно зонтик вместо вышеперечисленного или Кеш'ю орешки. :)


С оленем якось не айс.... :lol: Краще светер з ящіркою :mrgreen:
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2285
З нами з: 26.02.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9793979497959796>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4964, 4965, 4966
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49652 6748989
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 10:10
Hella
Піреус Банк МКБ 1 ... 137, 138, 139
Модератор » Сер 20 тра, 2009 14:30
1380 378996
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 22:42
Bosstone
Идея Банк 1 ... 1987, 1988, 1989
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19881 2985505
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 21:28
Chicheva

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97959)
17.09.2021 16:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.