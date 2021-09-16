RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9793979497959796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:35

  ingtrans написав:
  uaprofi написав:для меня непонятно другое почему на отделение нельзя заказать именную карту?

Вроде ж можно было. Я уже на НП заказал, поэтому перепроверить не могу, но выше писали, что доставят и в отделение, но не так быстро, до 7 дней что ли.


через какое меню?
там
-или новая почта именная
- или отделение не именная
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4906
З нами з: 21.04.11
Подякував: 694 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:36

в лаунж же только именная катит?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4906
З нами з: 21.04.11
Подякував: 694 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:36

  lov2108 написав:
  Striker написав:Жду 2 сорри бонуса, теплые рукавички для жены с логотипом Аллы и себе кофту с оленями. Можно зонтик вместо вышеперечисленного или Кеш'ю орешки. :)


С оленем якось не айс.... :lol: Краще светер з ящіркою :mrgreen:

Я так и не понял за что? Банки сами лимиты повышают и сами понижают. В чем суть косяка банка? Не предупредил заранее? Так обычно заранее и не предупреждают.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 31.07.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:38

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:в лаунж же только именная катит?

Сама по себе неименная не катит, но по идее через приложение получится.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 31.07.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:44

  uaprofi написав:в лаунж же только именная катит?

Регите карту в аппке LoungeKey и указываете там свое имя и фамилию. В лаунже показываете qr-код из приложения и билет на самолет со своим именем
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6956
З нами з: 20.03.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:49

Только заметил. Хам-он мне с 30К дали и от реда (которая лежит в резерве) этих 30К отщипнули.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6913
З нами з: 20.01.15
Подякував: 411 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:51

Re: Альфа-Банк

ol_zy написав:Только заметил. Хам-он мне с 30К дали и от реда (которая лежит в резерве) этих 30К отщипнули.
Церковная мышь
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3623
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:02

  ingtrans написав:Так а чего гадать по кредиту наличными, если лимит по хамелеон у показывает ещё до подтверждения заказа?

Уточните, пожалуйста, где именно показывает? У меня, кроме условий снятия нала, остатка и кешбека больше ничего не показывает, а страница оферта вообще не открывается...
patrikk
 
Повідомлень: 208
З нами з: 25.06.15
Подякував: 27 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:07

  patrikk написав:
  ingtrans написав:Так а чего гадать по кредиту наличными, если лимит по хамелеон у показывает ещё до подтверждения заказа?

Уточните, пожалуйста, где именно показывает? У меня, кроме условий снятия нала, остатка и кешбека больше ничего не показывает, а страница оферта вообще не открывается...

Выше приводили ссылку - https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 6229124754
Там на шаге 3 два варианта экрана: левый без лимита, а правый с лимитом. Но раз у Вас там ничего не показывает, то должно быть без лимита.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 31.07.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9793979497959796
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4964, 4965, 4966
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49652 6748989
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 10:10
Hella
Піреус Банк МКБ 1 ... 137, 138, 139
Модератор » Сер 20 тра, 2009 14:30
1380 378997
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 22:42
Bosstone
Идея Банк 1 ... 1987, 1988, 1989
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19881 2985513
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 21:28
Chicheva

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97959)
17.09.2021 16:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.