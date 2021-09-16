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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:35
ingtrans написав: uaprofi написав:
для меня непонятно другое почему на отделение нельзя заказать именную карту?
Вроде ж можно было. Я уже на НП заказал, поэтому перепроверить не могу, но выше писали, что доставят и в отделение, но не так быстро, до 7 дней что ли.
через какое меню?
там
-или новая почта именная
- или отделение не именная
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uaprofi
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:36
в лаунж же только именная катит?
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uaprofi
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:36
Я так и не понял за что? Банки сами лимиты повышают и сами понижают. В чем суть косяка банка? Не предупредил заранее? Так обычно заранее и не предупреждают.
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ingtrans
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:38
uaprofi написав:
в лаунж же только именная катит?
Сама по себе неименная не катит, но по идее через приложение получится.
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ingtrans
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:44
uaprofi написав:
в лаунж же только именная катит?
Регите карту в аппке LoungeKey и указываете там свое имя и фамилию. В лаунже показываете qr-код из приложения и билет на самолет со своим именем
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:49
Только заметил. Хам-он мне с 30К дали и от реда (которая лежит в резерве) этих 30К отщипнули.
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ol_zy
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:51
ol_zy написав:Только заметил. Хам-он мне с 30К дали и от реда (которая лежит в резерве) этих 30К отщипнули.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:02
ingtrans написав:
Так а чего гадать по кредиту наличными, если лимит по хамелеон у показывает ещё до подтверждения заказа?
Уточните, пожалуйста, где именно показывает? У меня, кроме условий снятия нала, остатка и кешбека больше ничего не показывает, а страница оферта вообще не открывается...
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patrikk
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:07
patrikk написав: ingtrans написав:
Так а чего гадать по кредиту наличными, если лимит по хамелеон у показывает ещё до подтверждения заказа?
Уточните, пожалуйста, где именно показывает? У меня, кроме условий снятия нала, остатка и кешбека больше ничего не показывает, а страница оферта вообще не открывается...
Выше приводили ссылку - https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 6229124754
Там на шаге 3 два варианта экрана: левый без лимита, а правый с лимитом. Но раз у Вас там ничего не показывает, то должно быть без лимита.
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ingtrans
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