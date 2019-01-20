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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:45
Adast написав:
На хамелеоне РД каким днём будет стоять? Дата оформления в приложении?
Да, датой оформления.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:46
Вроде ж можно было. Я уже на НП заказал, поэтому перепроверить не могу, но выше писали, что доставят и в отделение, но не так быстро, до 7 дней что ли.[/quote]
через какое меню?
там
-или новая почта именная
- или отделение не именная[/quote]
Зараз можна випустити пластик на Нову пошту тільки іменний. У відділення можна зробити звичайний перевипуск, але тоді реквізити картки будуть нові
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:01
Уже и пластик на НП завтра...
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:08
Alfa_Bank написав:
Зараз можна випустити пластик на...
Мне вот интересно - вы из всего массива сообщених за последние два дня решили ответить всего на одно сообщение? Остальные я так понимаю вы решили проигнорить
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Flamingo
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:37
uaprofi написав:
в лаунж же только именная катит?
Так, ім'я на картці та на посадковому талоні мають бути ідентичні
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:40
cheburek3 написав: uaprofi написав:
ребята вот заказал виртуальный хамелеон.
теперь можно идти в отделение и получать пластиковый и у меня будет два хамелеона?
и ещё может кто знает - в отделение вроде выдают как не именные. А лаунж с не именными пускают?
Присоединясь к вопросу. Вчера обновил додаток Сенс, заказал цифровой Хамелеон, лимит 30 тыс без всяких хитростей дали. Теперь хочу карту неименную к нему. На днях буду в отделении, можно будет там и перевыпустить неименную, а не в приложении? Карт счет будет тот же, лимит сохранится?
Так, можете у відділенні отримати картку. Реквізити картки і ліміт залишаться
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:49
Flamingo написав: Alfa_Bank написав:
Зараз можна випустити пластик на...
Мне вот интересно - вы из всего массива сообщених за последние два дня решили ответить всего на одно сообщение? Остальные я так понимаю вы решили проигнорить
Не все одразу) Треба витримати інтригу. До того ж і без нас у вас все вирішується достатньо швидко
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:53
Тянуть с хамона чужим р2р будет платно?
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mikos
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:53
А в карте Хамелеон неименной должен быть чип и бесконтакт, как и в именной?
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cheburek3
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П'ят 17 вер, 2021 10:10
Hella
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