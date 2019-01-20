RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9795979697979798>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:45

  Adast написав:На хамелеоне РД каким днём будет стоять? Дата оформления в приложении?


Да, датой оформления.
jay2004
 
Повідомлень: 2965
З нами з: 19.02.09
Подякував: 84 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:46

Вроде ж можно было. Я уже на НП заказал, поэтому перепроверить не могу, но выше писали, что доставят и в отделение, но не так быстро, до 7 дней что ли.[/quote]

через какое меню?
там
-или новая почта именная
- или отделение не именная[/quote]

Зараз можна випустити пластик на Нову пошту тільки іменний. У відділення можна зробити звичайний перевипуск, але тоді реквізити картки будуть нові
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10856
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:01

Re: Альфа-Банк

Уже и пластик на НП завтра...
Vatsyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 03.03.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:08

  Alfa_Bank написав:
Зараз можна випустити пластик на...

Мне вот интересно - вы из всего массива сообщених за последние два дня решили ответить всего на одно сообщение? Остальные я так понимаю вы решили проигнорить ;)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6962
З нами з: 20.03.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1911 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:37

  uaprofi написав:в лаунж же только именная катит?

Так, ім'я на картці та на посадковому талоні мають бути ідентичні
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10856
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:40

  cheburek3 написав:
  uaprofi написав:ребята вот заказал виртуальный хамелеон.
теперь можно идти в отделение и получать пластиковый и у меня будет два хамелеона?

и ещё может кто знает - в отделение вроде выдают как не именные. А лаунж с не именными пускают?

Присоединясь к вопросу. Вчера обновил додаток Сенс, заказал цифровой Хамелеон, лимит 30 тыс без всяких хитростей дали. Теперь хочу карту неименную к нему. На днях буду в отделении, можно будет там и перевыпустить неименную, а не в приложении? Карт счет будет тот же, лимит сохранится?

Так, можете у відділенні отримати картку. Реквізити картки і ліміт залишаться
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10856
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:49

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:
Зараз можна випустити пластик на...

Мне вот интересно - вы из всего массива сообщених за последние два дня решили ответить всего на одно сообщение? Остальные я так понимаю вы решили проигнорить ;)

Не все одразу) Треба витримати інтригу. До того ж і без нас у вас все вирішується достатньо швидко
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10856
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:53

Тянуть с хамона чужим р2р будет платно?
mikos
 
Повідомлень: 144
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:53

Хамелеон

А в карте Хамелеон неименной должен быть чип и бесконтакт, как и в именной?
cheburek3
 
Повідомлень: 335
З нами з: 13.12.10
Подякував: 70 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:24

  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:
Зараз можна випустити пластик на...

Мне вот интересно - вы из всего массива сообщених за последние два дня решили ответить всего на одно сообщение? Остальные я так понимаю вы решили проигнорить ;)

Не все одразу) Треба витримати інтригу. До того ж і без нас у вас все вирішується достатньо швидко

То есть вы, надо полагать, сторонник принципа - не спеши что-либо делать - авось само рассосется? :twisted:
Но все же не могу понять что имелось в виду под той частью фразы что выделил в вашем сообщении. :roll: Все решается достаточно быстро - это о чем и у кого?
Лично у меня все весьма стабильно - никаких перемен ни в одном из озвученных мной вопросов :evil:
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6962
З нами з: 20.03.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1911 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 9795979697979798>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4964, 4965, 4966
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49653 6749286
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 17:41
vpchelko
Банк Восток 1 ... 69, 70, 71
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
707 541009
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 16:19
Flamingo
Юнекс Банк 1 ... 287, 288, 289
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2885 212545
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 15:44
pirojok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.