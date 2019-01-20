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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:35
cheburek3 написав:
А в карте Хамелеон неименной должен быть чип и бесконтакт, как и в именной?
Так
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:35
mikos написав:
Тянуть с хамона чужим р2р будет платно?
Бесплатно на данный момент, само собой это для не кредитных средств.
Востаннє редагувалось antey718
в П'ят 17 вер, 2021 17:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:36
mikos написав:
Тянуть с хамона чужим р2р будет платно?
а как в тарифах?
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:41
Flamingo написав: Flamingo написав: Alfa_Bank написав:
Мне вот интересно - вы из всего массива сообщених за последние два дня решили ответить всего на одно сообщение? Остальные я так понимаю вы решили проигнорить
Не все одразу) Треба витримати інтригу. До того ж і без нас у вас все вирішується достатньо швидко
То есть вы, надо полагать, сторонник принципа - не спеши что-либо делать - авось само рассосется?
Но все же не могу понять что имелось в виду под той частью фразы что выделил в вашем сообщении.
Все решается достаточно быстро - это о чем и у кого?
Лично у меня все весьма стабильно - никаких перемен ни в одном из озвученных мной вопросов
В жодному разі, згодні, що можемо надавати відповідь трохи пізніше, ніж хотілося б. А з приводу смс, то малось на увазі, що ви нас підстраховуєте, коли нас нема. Можливо не ті слова підібрав, але кидати вас точно не збираємось)
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:45
ol_zy написав:
Только заметил. Хам-он мне с 30К дали и от реда (которая лежит в резерве) этих 30К отщипнули.
Я так понимаю что все же стратегия уменьшить кредлим по имеющимся кредиткам и перевыпустить хамелеона может сработать.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:05
Alfa_Bank написав:
А з приводу смс, то малось на увазі, що ви нас підстраховуєте, коли нас нема.
Так я завсегда готов подстраховать если что. Но только вот последняя чашка с лого альфы разбилась уже года три как
. А оно оказывается что есть еще и
mustbe написав:
осенний пазл сорри-бонусов от аллы: плед, зонтик, термо-кружка.
Вот и думаю - сколько "страховательных" месседжей надо написать чтобы такое собрать
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