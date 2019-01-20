RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9795979697979798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:35

  cheburek3 написав:А в карте Хамелеон неименной должен быть чип и бесконтакт, как и в именной?

Так
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10856
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:35

  mikos написав:Тянуть с хамона чужим р2р будет платно?

Бесплатно на данный момент, само собой это для не кредитных средств.
Востаннє редагувалось antey718 в П'ят 17 вер, 2021 17:43, всього редагувалось 2 разів.
antey718
 
Повідомлень: 653
З нами з: 03.08.13
Подякував: 37 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:36

  mikos написав:Тянуть с хамона чужим р2р будет платно?

а как в тарифах?
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6171
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1149 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:41

  Flamingo написав:
  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:

Мне вот интересно - вы из всего массива сообщених за последние два дня решили ответить всего на одно сообщение? Остальные я так понимаю вы решили проигнорить ;)

Не все одразу) Треба витримати інтригу. До того ж і без нас у вас все вирішується достатньо швидко

То есть вы, надо полагать, сторонник принципа - не спеши что-либо делать - авось само рассосется? :twisted:
Но все же не могу понять что имелось в виду под той частью фразы что выделил в вашем сообщении. :roll: Все решается достаточно быстро - это о чем и у кого?
Лично у меня все весьма стабильно - никаких перемен ни в одном из озвученных мной вопросов :evil:

В жодному разі, згодні, що можемо надавати відповідь трохи пізніше, ніж хотілося б. А з приводу смс, то малось на увазі, що ви нас підстраховуєте, коли нас нема. Можливо не ті слова підібрав, але кидати вас точно не збираємось)
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10856
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:45

  ol_zy написав:Только заметил. Хам-он мне с 30К дали и от реда (которая лежит в резерве) этих 30К отщипнули.


Я так понимаю что все же стратегия уменьшить кредлим по имеющимся кредиткам и перевыпустить хамелеона может сработать.
antey718
 
Повідомлень: 653
З нами з: 03.08.13
Подякував: 37 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:05

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:А з приводу смс, то малось на увазі, що ви нас підстраховуєте, коли нас нема.

Так я завсегда готов подстраховать если что. Но только вот последняя чашка с лого альфы разбилась уже года три как :cry: . А оно оказывается что есть еще и
  mustbe написав: осенний пазл сорри-бонусов от аллы: плед, зонтик, термо-кружка.

Вот и думаю - сколько "страховательных" месседжей надо написать чтобы такое собрать :roll: :oops: :mrgreen:
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6962
З нами з: 20.03.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1911 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 9795979697979798
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4964, 4965, 4966
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49653 6749286
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 17:41
vpchelko
Банк Восток 1 ... 69, 70, 71
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
707 541015
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 16:19
Flamingo
Юнекс Банк 1 ... 287, 288, 289
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2885 212545
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 15:44
pirojok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.