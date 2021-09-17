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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9796979797989799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:02

  uaprofi написав:а шо с смсками с хамелеоном - шо бесплатная услуга?
почему тогда по умолчанию отключена?

Ну, мало ли, а вдруг вы хотите получать смс не на финансовый номер.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:06

  uaprofi написав:Ещё раз - интересует возможность получение именной карты именно в отделение банка.
Или вариант когда для новой почты Вы не светите финансовый номер телефона.

а то мы то все знаем как сливается база данных в транспортных компаниях.
кроме того там куча сотрудников, которые имеют доступ к базе телефон + паспортные данные получателя (владельца) карты.
т.е. доставляя карты таким образом Вы фактически можете подвергать своих клиентов повышенному риску

Можно временно заменить финансовый номер на почтовый, а потом вернуть назад
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:58

Re: Альфа-Банк

Вчера заказывал карту на НП, в результате надпись: "что то пошло не так". Сегодня думаю может уже научились. Захожу в приложение, а там уже пишет карта создается и уже дан трек НП. Понравилось, нажал на галочку напротив НП, тут же открыло мое приложение НП и прописало трек.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:06

  pavyak написав:Вчера заказывал карту на НП, в результате надпись: "что то пошло не так". Сегодня думаю может уже научились. Захожу в приложение, а там уже пишет карта создается и уже дан трек НП. Понравилось, нажал на галочку напротив НП, тут же открыло мое приложение НП и прописало трек.

Если бы зашли вчера, то увидели, что заказ уже оформлен. То была левая надпись
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:11

  Flamingo написав:Пришло сообщение от новой почты что вчера заказанный хам.он уже завтра будет в моем городе. Что ж оперативно весьма. Моня берет 8 дней на доставку и умудряется в них не уложится. Еще бы порядку алле элементарного в среде смузистов и лояльности к клиентам чуть больше ;)

да доставили быстро - "на послезавтра" или на "послепослезавтра"
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:21

ну все, чат-флудилка подтвердил. Нормальной поддержки на форуме нам не видать :(

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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:23

  Flamingo написав:Пришло сообщение от новой почты что вчера заказанный хам.он уже завтра будет в моем городе. Что ж оперативно весьма. Моня берет 8 дней на доставку и умудряется в них не уложится. Еще бы порядку алле элементарного в среде смузистов и лояльности к клиентам чуть больше ;)

Будете его получать без кредитного лимита в надежде, что его потом нальют?
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:30

поборол я с одной приятной девушкой с банка наконец эту регистрацию)
появился ряд вопросов для начинающих

а орехи и например за Gpay 0.5% это одно и тоже?
если орехи через 3 дня активнут, то 0,5 уже работает или через 3 дня включиться?

+0,5 дают за пополнение карты и/или за оплаты с нее?
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:34

В Альфа-хейтерт-чате говорили что смс и пуши бесплатные.
В отделении можно взять неименную, а потом выпустьть по телефону или сенс-чату именную, 4 допки можно на себя выпустить, как и другие кредитки.
demichh
 
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