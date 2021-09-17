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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:02
uaprofi написав:
а шо с смсками с хамелеоном - шо бесплатная услуга?
почему тогда по умолчанию отключена?
Ну, мало ли, а вдруг вы хотите получать смс не на финансовый номер.
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Bosstone
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:06
uaprofi написав:
Ещё раз - интересует возможность получение именной карты именно в отделение банка.
Или вариант когда для новой почты Вы не светите финансовый номер телефона.
а то мы то все знаем как сливается база данных в транспортных компаниях.
кроме того там куча сотрудников, которые имеют доступ к базе телефон + паспортные данные получателя (владельца) карты.
т.е. доставляя карты таким образом Вы фактически можете подвергать своих клиентов повышенному риску
Можно временно заменить финансовый номер на почтовый, а потом вернуть назад
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:58
Вчера заказывал карту на НП, в результате надпись: "что то пошло не так". Сегодня думаю может уже научились. Захожу в приложение, а там уже пишет карта создается и уже дан трек НП. Понравилось, нажал на галочку напротив НП, тут же открыло мое приложение НП и прописало трек.
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pavyak
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:06
pavyak написав:
Вчера заказывал карту на НП, в результате надпись: "что то пошло не так". Сегодня думаю может уже научились. Захожу в приложение, а там уже пишет карта создается и уже дан трек НП. Понравилось, нажал на галочку напротив НП, тут же открыло мое приложение НП и прописало трек.
Если бы зашли вчера, то увидели, что заказ уже оформлен. То была левая надпись
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:11
Flamingo написав:
Пришло сообщение от новой почты что вчера заказанный хам.он уже завтра будет в моем городе. Что ж оперативно весьма. Моня берет 8 дней на доставку и умудряется в них не уложится. Еще бы порядку алле элементарного в среде смузистов и лояльности к клиентам чуть больше
да доставили быстро - "на послезавтра" или на "послепослезавтра"
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:23
Flamingo написав:
Пришло сообщение от новой почты что вчера заказанный хам.он уже завтра будет в моем городе. Что ж оперативно весьма. Моня берет 8 дней на доставку и умудряется в них не уложится. Еще бы порядку алле элементарного в среде смузистов и лояльности к клиентам чуть больше
Будете его получать без кредитного лимита в надежде, что его потом нальют?
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:30
поборол я с одной приятной девушкой с банка наконец эту регистрацию)
появился ряд вопросов для начинающих
а орехи и например за Gpay 0.5% это одно и тоже?
если орехи через 3 дня активнут, то 0,5 уже работает или через 3 дня включиться?
+0,5 дают за пополнение карты и/или за оплаты с нее?
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Starter
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:34
В Альфа-хейтерт-чате говорили что смс и пуши бесплатные.
В отделении можно взять неименную, а потом выпустьть по телефону или сенс-чату именную, 4 допки можно на себя выпустить, как и другие кредитки.
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demichh
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