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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9797979897999800

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:55

  demichh написав:В Альфа-хейтерт-чате говорили что смс и пуши бесплатные.
В отделении можно взять неименную, а потом выпустить по телефону или сенс-чату именную: 4 допки можно на себя выпустить, как и другие кредитки.


все четыре будут визы платинум? все четыре безплатные?

а можно не на себя?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:08

  velvet написав:
  Flamingo написав:Пришло сообщение от новой почты что вчера заказанный хам.он уже завтра будет в моем городе. Что ж оперативно весьма. Моня берет 8 дней на доставку и умудряется в них не уложится. Еще бы порядку алле элементарного в среде смузистов и лояльности к клиентам чуть больше ;)

Будете его получать без кредитного лимита в надежде, что его потом нальют?

Я буду ее получать с целью использования и тестировния в аэропортовых сервисах в октябре как и писал об этом еще в августе. Надежд на лимит в будущем у меня ка бы пока нет именно по этой карте. Но в нашем мире нет ничего постоянного - все меняется - если ранее была однозначная трактовка - лимит- нулевка это приговор лимита не будет никогда, то теперь уже появляются факты что кому-то якобы по ошибке открыли карту с нулем, а потом исправились и долили. И уже сместились немного акценты в риторике у представителя банка и у тех кто активно обшается с поддержкой - уже не встречается "никогда" а появляется неопределенность. В тех документах, которые я акцептовал там тоже много интересного - ведь по тексту я акцептовал открытие мне кредитной линии (а это в бух учете БСУ не то же самое что просто текущий счет) и там есть другие иниересные пункты. К примеру что моя кредитная линия может открываться до 200000 грн. (хотя изначально писалось что по хам.ону будет не больше 30000) и много разных нюансов. В общем как я и писал вчера - я пока сижу на берегу реки и смотрю что мимо меня проплывает. В зависимости от развития событий - решение как поступать уже буду принимать после возвращения из-за границы и консультаций с персменом. К тому времени наверняка хайп уже спадет и банк, надеюсь, включит мозги и начнет исправлять допущенные ошибки, коих лично я вижу достаточно много. Если ничего не изменится - закрою карту без сомнений. Дебетовка мне точно не нужна - даже для аэропортов - есть карты других банков более высокого класса для этих целей, а без кредитки я морально готов обойтись какое-то время. Просто это уже с тех пор как не работаю в БСУ получается шестой банк, который по каким-то причинам отказал мне в кредитке когда я нее подавался. И пока из 5 предыдущих пока еще не нашлось банка, который заказанную мной кредитку в итоге не выдал и не налил на нее лимит сколько я просил (a двое даже налили в итоге намного больше чем просил). Так что я пока наблюдаю.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:18

  uaprofi написав:
  demichh написав:В Альфа-хейтерт-чате говорили что смс и пуши бесплатные.
В отделении можно взять неименную, а потом выпустить по телефону или сенс-чату именную: 4 допки можно на себя выпустить, как и другие кредитки.


все четыре будут визы платинум? все четыре безплатные?

а можно не на себя?

Все нашару и можно не на себя (еще от 4 штук, точное ко-во не помню)
demichh
 
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