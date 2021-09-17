MASolomko
Спасибо написал, запрос переслали в тех департамент) ждем
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:15
Re: Альфа-Банк
[/quote]І Ваши расчеты безусловно интресны если бы не одно но. Исчерпав лимит вы окажетесь в ситуации что для получения рассчитанной вами эфективности траты по такой карте вы сможете совершать не более чем на сумму 3000 в месяц. С учётом того что у вас в семье две карты - суммарные траты на продукты, аптеки, наверняка и на азс и т.п. не должны будут превышать 6000. И дальше вам надо будет или гасить более ранние траты (снижая тем самым рассчитанную вами эффективность) либо использовать все те же б5, пудру и другие подобные карты[/quote]І знову є одне але, згідно паспорту продукту максимальний ліміт 200к, можливо з часом будуть додавати ліміт
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:34
Re: Альфа-Банк
Знайшов в повідомленнях в додатку сенс про хамелеон і цікаве речення про зниження ліміту
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:41
Легко быть умным задним числом. На момент написания мною сообщения была растиражирована информация, что 30к абсолютный макимум для хам.она. В чате Хейтеров меня нет если что.
Да и сейчас глядя на то как алка выдав лимит по хам.ону потом срезает некоторым лимиты по другим картам начинает создаеватья мнение что алка жадная. А хам.он к тому же продукт явно не суперприбыльный для банка. Поэтому безусловно возможность увеличения лимита банк предусмотрел - это разумно, но вот как он будет повышать лимиты в реале - надо еще посмотреть
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