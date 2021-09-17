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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9798979998009801

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 08:28

MASolomko

Спасибо написал, запрос переслали в тех департамент) ждем
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:15

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:
  Striker написав:
  MASolomko написав:[quote="5298779:Striker"]Хамелеон заменит половину кэшбэчных карт, если не больше.
Если научитесь пользоваться страховкой Visa, то карта может біть очень крутой )

Мне и без страховки Visa хватит. Выше привёл расчёт, что карта намного выгоднее за остальные казалось бы незаменимые карты в быту.

[/quote]І Ваши расчеты безусловно интресны если бы не одно но. Исчерпав лимит вы окажетесь в ситуации что для получения рассчитанной вами эфективности траты по такой карте вы сможете совершать не более чем на сумму 3000 в месяц. С учётом того что у вас в семье две карты - суммарные траты на продукты, аптеки, наверняка и на азс и т.п. не должны будут превышать 6000. И дальше вам надо будет или гасить более ранние траты (снижая тем самым рассчитанную вами эффективность) либо использовать все те же б5, пудру и другие подобные карты[/quote]І знову є одне але, згідно паспорту продукту максимальний ліміт 200к, можливо з часом будуть додавати ліміт
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:34

Re: Альфа-Банк

Знайшов в повідомленнях в додатку сенс про хамелеон і цікаве речення про зниження лімітуЗображення
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 349
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:41

  Rimlyanin1 написав:І знову є одне але, згідно паспорту продукту максимальний ліміт 200к, можливо з часом будуть додавати ліміт

Легко быть умным задним числом. На момент написания мною сообщения была растиражирована информация, что 30к абсолютный макимум для хам.она. В чате Хейтеров меня нет если что.
Да и сейчас глядя на то как алка выдав лимит по хам.ону потом срезает некоторым лимиты по другим картам начинает создаеватья мнение что алка жадная. А хам.он к тому же продукт явно не суперприбыльный для банка. Поэтому безусловно возможность увеличения лимита банк предусмотрел - это разумно, но вот как он будет повышать лимиты в реале - надо еще посмотреть
Flamingo
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  #<1 ... 9798979998009801
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