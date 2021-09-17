MASolomko
Спасибо написал, запрос переслали в тех департамент) ждем
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:15
Re: Альфа-Банк
[/quote]І Ваши расчеты безусловно интресны если бы не одно но. Исчерпав лимит вы окажетесь в ситуации что для получения рассчитанной вами эфективности траты по такой карте вы сможете совершать не более чем на сумму 3000 в месяц. С учётом того что у вас в семье две карты - суммарные траты на продукты, аптеки, наверняка и на азс и т.п. не должны будут превышать 6000. И дальше вам надо будет или гасить более ранние траты (снижая тем самым рассчитанную вами эффективность) либо использовать все те же б5, пудру и другие подобные карты[/quote]І знову є одне але, згідно паспорту продукту максимальний ліміт 200к, можливо з часом будуть додавати ліміт
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:34
Re: Альфа-Банк
Знайшов в повідомленнях в додатку сенс про хамелеон і цікаве речення про зниження ліміту
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:41
Легко быть умным задним числом. На момент написания мною сообщения была растиражирована информация, что 30к абсолютный макимум для хам.она. В чате Хейтеров меня нет если что.
Да и сейчас глядя на то как алка выдав лимит по хам.ону потом срезает некоторым лимиты по другим картам начинает создаеватья мнение что алка жадная. А хам.он к тому же продукт явно не суперприбыльный для банка. Поэтому безусловно возможность увеличения лимита банк предусмотрел - это разумно, но вот как он будет повышать лимиты в реале - надо еще посмотреть
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:51
Re: Альфа-Банк
Вообще, без привязки к хамелеону, у меня создалось впечатление, что Альфа одна из самых нежадных в отношении назначения лимитов. Но введение хамелеона как-то странно прошло начиная с неоднозначного трактования условий и заканчивая выкатыванием обновления приложения с "Что-то пошло не так" во многих местах.
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:52
уже ж отвечали по этому поводу - что приманка идет в сторону ред. Я склоняюсь к этой версии. Тем более пошли массово сообщения, что кредлимит на хамон отрезают от реда. Что-то переврали в чатике.
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:03
Re: Альфа-Банк
Пришло сообщение - с Red срезали лимит на размер лимита хамелеона
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:07
Уважаемый представитель банка вот к моему предыдущему списку ляпов по хам.ону - еще один. Карта получена через новую почту. Спустя некоторое время получен от банка пуш "карта получена - активируйте ее в разделе Управление картой" и большая кнопа "активировать сейчас". Однократное нажатие на кнопу не приводит ни к какому результату. На экране продолжает висеть тот же текст и та же кнопа. Специально ждал больше минуты. Не происходило ничего от слова совсем. Как поступит нормальный человек? Правильно подумает система не восприняла нажатие на кнопу и нажмет ее еще раз. После чего система выдаст сообщение 'ой что-то пошло не так - пластик не активен". При этом при входе в свойства карты менюшки для ее активации нет, а в статусе карты горит "активна". Работает ли карта в реале проверить не могу - алла посчитала что лимита именно по этой карте я не достоин . Но по моему субьективному мнению ваши смузохлебы тут явно не доработали. Имхо куда логичнее было сообщить клиенту после клика на кнопу "активировать сейчас" о том что карта таки уже активна. Также если карта активна а клиент повторно кликает кнопу "активровать сейчас" гораздо логичнее сообщать клиенту не то что что-то пошло не так и пластик не активен, а то что "вы уже активировали карту ранее". В общем я так понимаю что кроме того что мне приходится подменять на форуме представителя то теперь приходится еще работать и тестером сенса . В виду этого по прежнему интересует вопрос - что нужно сделать чтобы получить
ну или хотя бы для начала что-то пока одно из этого списка
Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 18 вер, 2021 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:09
Re: Альфа-Банк
Треба дивитись першоджерела.
Моя відповідь була на ваш пост від 17.09, а оферта про максимальний ліміт хамелеону була доступна в додатку з 16.09.
Що за чат хейтерів?
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:11
Вот даже не знаю. Года два назад именно в этом банке у меня был самый маленький лимит, и это же единственный банк, в котором я нажимал кнопку "запросить увеличение лимита", когда находился за границей, и выбрал его весь. Отказ пришёл очень быстро.
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